FUTUROSCOPIE - La course au durable : Only Lyon pour l’exemple 🔑

Sur ce sujet intarissable, revenons Ă Lyon oĂč l’OT et la mĂ©tropole ont Ă©laborĂ© le premier SchĂ©ma de DĂ©veloppement du Tourisme Responsable qui leur servira de feuille de route pour les 5 prochaines annĂ©es.



Lyon c’est plus de 38 380 emplois, 5 280 restaurants, 364 hĂŽtels & rĂ©sidences et 7 000 lieux culturels (2e ville culturelle de France).



RĂ©sultat de longs mois de concertation, ce schĂ©ma aura Ă ses commandes Virginie Carton, la nouvelle directrice de l’OT (depuis 17 ans dans la maison Ă un autre poste) qui ne lĂ©sinera pas sur les efforts.



D’ores et dĂ©jĂ , un dĂ©partement de l’Office du tourisme a Ă©tĂ© crĂ©Ă© avec pour mission d’accompagner les professionnels Ă parfaire la durabilitĂ© de leur offre.



D’une part en dĂ©veloppant des formations. D’autre part en les aidant Ă mettre en place les politiques leur permettant de dĂ©crocher les labels Ă©co responsables qui seront de plus en plus importants pour les clientĂšles futures.



Objectif : 50 nouveaux labels tous les ans.



ClientÚles attendues ? Françaises, européennes, lointaines et de proximité mais avec un diktat : les inciter à séjourner plus longtemps dans la ville tout en rayonnant dans les alentours.



Avec quels atouts ? Gastronomie, musées, art de vivre mais aussi congrÚs car Lyon aura réussi la performance de se hisser en deuxiÚme place des destinations de congrÚs en France.



Pour l’OT, il s’agira aussi d’intensifier la mobilisation du personnel sur ces thĂšmes afin de maintenir des actions ayant dĂ©jĂ portĂ© leurs fruits et afin d’en inventer de nouvelles.