Ôvoyages se veut la référence de l’Égypte haut de gamme

Sur la Mer Rouge, Ôvoyages déploie une collection d'hébergements prestigieux, dont deux Ôclub signatures, le Amarina Abu Soma Resort & Aquapark 5* de Hurghada et le Barceló Tiran Sharm 4* à Sharm el Sheikh. Ces établissements exclusifs conjuguent le concept club à la française avec le raffinement des plus beaux resorts égyptiens. Deux adresses By Ôvoyages à Hurghada complètent cette sélection haut de gamme, le Golden Beach Resort 4* et le Sentido Naga Bay Resort 5*. Ces deux hôtels offrent des expériences sur-mesure aux clients les plus exigeants, avec leurs longues plages privées longeant la mer Rouge, leur large offre de restaurants et leurs dizaines d’activités pour petits et grands.