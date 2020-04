P. Caradec (Bravo Club) : "Nous souhaitons une position franche plutôt que de repousser tous les 15 jours le confinement"

TourMaG.com - Elisabeth Borne a recommandé aux Français de voyager en France et de pas acheter un billet pour partir à l’autre bout de la planète. Comment interprétez-vous cette annonce ?



Patrice Caradec : A titre personnel, j'aimerais que le gouvernement prenne une position franche plutôt que de repousser tous les 15 jours la durée du confinement. Nous ne savons plus quoi dire aux clients qui sont inscrits pour juin, juillet... qu'ils soient individuels ou groupes.



Nous aimerions avoir davantage de visibilité, nous avançons en plein brouillard. Pour l'instant nous maintenons les départs de juin pour le moyen-courrier et le long-courrier ne redémarrera qu'à partir du mois de juillet.



Si contre-ordre il y a pour cause de confinement en juin, voire juillet nous aimerions le savoir au plus tôt pour pouvoir nous projeter sur autre chose.



Mon sentiment c'est que l'été va être très compliqué. Nous nous préparons psychologiquement à ne pas avoir d'été et nous suivrons les recommandations du SETO.



Si le dé-confinement intervient mi-mai ou fin mai, il faudra mettre en place un plan de vols, les équipes d'animation... je ne sais pas sur combien de clubs je pourrais opérer pour qu'il y ait un minimum de clients et d'ambiance...