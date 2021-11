Appli mobile TourMaG



PACA : un Plan d’actions record pour 2022 Le CRT entend conforter la dynamique retrouvée.

Cap sur 2022. Après une saison touristique estivale et une arrière-saison réussies, le CRT Provence-Alpes-Côte d’Azur entend poursuivre sur cette belle lancée. C’est le sens de son Plan d’actions 2022, dévoilé le 4 novembre au Palais du Commerce et de la Mer de Toulon, devant près de 200 professionnels du secteur.

Mardi 16 Novembre 2021





De bons chiffres pour les vacances de la Toussaint



Outre de très bon taux d’occupation, Provence-Alpes-Côte d’Azur s’est distinguée par le meilleur revenu par chambre de toutes les régions de France cet été : +9% par rapport à 2019, devant les Pays de la Loire (+8%) et la Bretagne (+3%). Cette dynamique s’est poursuivie pendant les vacances de la Toussaint, avec un taux d’occupation de 64% lors de la première semaine.



Fort de ces bons résultats, le CRT entend maintenir la tendance en 2022. « L'enjeu pour 2022 est de ne surtout pas baisser la garde, et grâce au soutien financier de la Région et de nos partenaires des marques Provence, Alpes et Côte d'Azur, un ambitieux plan d'actions poursuivra la dynamique créée ces dernières années, pour assurer à la fois la promotion auprès du grand public et des médias, comme le retour de la promotion en direction des tour-opérateurs et agents de voyages. Avec 110 actions déjà planifiées, le plan d'actions 2022 du CRT est déjà l'un des plus ambitieux jamais proposé », explique François de Canson, le Président du CRT.

Ce Plan d’actions s’articule autour de 6 idées clés : Continuer à séduire le grand public en boostant les marques de destination Provence, Alpes et Côte d’Azur à l’international et en capitalisant sur des filières à forte valeur ajoutée comme le vélo, l’écotourisme ou encore le camping et le golf. Ces deux dernières années, le CRT, en lien avec Atout France et les destinations infrarégionales, a mis en place d’imposants dispositifs de communication pour renforcer la notoriété touristique de la région et stimuler des ventes pour les professionnels du tourisme, à l’image de la



● Retourner sur le terrain, au contact de nos publics cibles. Les Alpes du Sud, la Côte d’Azur et la Provence vont s’inviter dans des grandes villes européennes ! Objectif : booster le retour des clientèles européennes de proximité dès le début du printemps. Comment ? En communiquant, en marquant les esprits, en incitant les médias à parler de la Provence, des Alpes et de la Côte d’Azur et les organisateurs de voyages à programmer des séjours chez nous. Exemple… un « Alpes du Sud Tour » sera organisé à la mi-mars à Bruxelles et Amsterdam.



● Relancer l’intermédiation. Pendant la crise sanitaire, le CRT a multiplié les visioconférences, les workshops digitaux pour garder le lien avec les agences de voyages et tour-opérateurs étrangers. Le CRT va désormais les retrouver, chez eux pour les démarcher ou en région pour leur faire découvrir les trésors touristiques régionaux ou les dernières nouveautés. Au-delà d’une participation aux « gros » salons internationaux professionnels comme Rendez-vous en France ou Destination Montagnes - Grand Ski, le CRT va organiser 2 opérations majeures en région à l’automne 2022 : Destination Vignobles pour rencontrer des opérateurs de voyage du monde entier spécialisés dans l’œnotourisme et le Provence- Alpes-Côte d’Azur Travel Meet à l’occasion duquel il proposera une dizaine d’éductours à la centaine de tour-opérateurs présents, afin qu’ils puissent découvrir et toucher du doigt le meilleur de la région.



● Stimuler le retour du grand international. Pour permettre aux professionnels du tourisme de la région de travailler toute l’année, il est important de pouvoir faire venir de nouvelles clientèles. Cela passe notamment par des opérations « séduction » auprès de marchés lointains. Au-delà de la participation du CRT à de nombreux workshops tout au long de l’année, des missions pro-presse mobilisant des délégations régionales de 20 à 30 professionnels seront organisées pour rencontrer voyagistes et journalistes. Une attention particulière sera portée pour l’allongement de leur durée de séjour pour diluer l’empreinte carbone de leur acheminement. Une mission de ce type est prévue en Russie dès le mois d’avril (Moscou et Saint-Pétersbourg), si le contexte sanitaire le permet.



● Séduire les médias. Le CRT se mobilise plus que jamais sur l’accompagnement des médias souhaitant faire un focus sur le tourisme en région. En complément, il participera à de nombreux workshops pour rencontrer des blogueurs et reporters souhaitant valoriser la Provence, les Alpes ou la Côte d’Azur auprès de leur audience. Au premier trimestre, les équipes du CRT participeront à un ensemble de workshops ou tournées médiatiques dans toute l’Europe.



● Capitaliser sur la coupe du monde de rugby 2023 . Sur les 48 matches de la prochaine coupe du monde de rugby, Provence-Alpes-Côte d’Azur en accueillera 10, à Marseille et Nice, dont 2 quarts de final à l’Orange Vélodrome. Des opérations de démarchage et de communication auprès de marchés cibles dont les équipes joueront dans le Sud de la France sont prévues tout au long de l’année, en partenariat avec les 2 villes hôtes, Marseille et Nice. Après le retour du grand Prix de France de formule 1 il y a 3 ans et les épreuves de voile des jeux olympiques dans 3 ans, Provence-Alpes-Côte d’Azur est décidément une terre d’accueil de grands évènements sportifs. en boostant les marques de destination Provence, Alpes et Côte d’Azur à l’international et en capitalisant sur des filières à forte valeur ajoutée comme le vélo, l’écotourisme ou encore le camping et le golf. Ces deux dernières années, le CRT, en lien avec Atout France et les destinations infrarégionales, a mis en place d’imposants dispositifs de communication pour renforcer la notoriété touristique de la région et stimuler des ventes pour les professionnels du tourisme, à l’image de la campagne paneuropéenne #CeQuiCompteVraiment ou la campagne domestique #OnaTousBesoinduSud . Ce travail va être poursuivi et renforcé sur les marchés étrangers. En local, l’accent sera mis sur deux enjeux importants : sensibiliser les visiteurs à l’adoption de comportements responsables sur leur lieu de séjour et redonner envie aux plus jeunes de se tourner vers les métiers du tourisme pour préparer leur carrière professionnelle.Les Alpes du Sud, la Côte d’Azur et la Provence vont s’inviter dans des grandes villes européennes ! Objectif : booster le retour des clientèles européennes de proximité dès le début du printemps. Comment ? En communiquant, en marquant les esprits, en incitant les médias à parler de la Provence, des Alpes et de la Côte d’Azur et les organisateurs de voyages à programmer des séjours chez nous. Exemple… un « Alpes du Sud Tour » sera organisé à la mi-mars à Bruxelles et Amsterdam.Pendant la crise sanitaire, le CRT a multiplié les visioconférences, les workshops digitaux pour garder le lien avec les agences de voyages et tour-opérateurs étrangers. Le CRT va désormais les retrouver, chez eux pour les démarcher ou en région pour leur faire découvrir les trésors touristiques régionaux ou les dernières nouveautés. Au-delà d’une participation aux « gros » salons internationaux professionnels comme Rendez-vous en France ou Destination Montagnes - Grand Ski, le CRT va organiser 2 opérations majeures en région à l’automne 2022 : Destination Vignobles pour rencontrer des opérateurs de voyage du monde entier spécialisés dans l’œnotourisme et le Provence- Alpes-Côte d’Azur Travel Meet à l’occasion duquel il proposera une dizaine d’éductours à la centaine de tour-opérateurs présents, afin qu’ils puissent découvrir et toucher du doigt le meilleur de la région.Pour permettre aux professionnels du tourisme de la région de travailler toute l’année, il est important de pouvoir faire venir de nouvelles clientèles. Cela passe notamment par des opérations « séduction » auprès de marchés lointains. Au-delà de la participation du CRT à de nombreux workshops tout au long de l’année, des missions pro-presse mobilisant des délégations régionales de 20 à 30 professionnels seront organisées pour rencontrer voyagistes et journalistes. Une attention particulière sera portée pour l’allongement de leur durée de séjour pour diluer l’empreinte carbone de leur acheminement. Une mission de ce type est prévue en Russie dès le mois d’avril (Moscou et Saint-Pétersbourg), si le contexte sanitaire le permet.Le CRT se mobilise plus que jamais sur l’accompagnement des médias souhaitant faire un focus sur le tourisme en région. En complément, il participera à de nombreux workshops pour rencontrer des blogueurs et reporters souhaitant valoriser la Provence, les Alpes ou la Côte d’Azur auprès de leur audience. Au premier trimestre, les équipes du CRT participeront à un ensemble de workshops ou tournées médiatiques dans toute l’Europe.Sur les 48 matches de la prochaine coupe du monde de rugby, Provence-Alpes-Côte d’Azur en accueillera 10, à Marseille et Nice, dont 2 quarts de final à l’Orange Vélodrome. Des opérations de démarchage et de communication auprès de marchés cibles dont les équipes joueront dans le Sud de la France sont prévues tout au long de l’année, en partenariat avec les 2 villes hôtes, Marseille et Nice. Après le retour du grand Prix de France de formule 1 il y a 3 ans et les épreuves de voile des jeux olympiques dans 3 ans, Provence-Alpes-Côte d’Azur est décidément une terre d’accueil de grands évènements sportifs.

A propos du Comité Régional de Tourisme Provence-Alpes-Côte d’Azur



Rendre visibles nos destinations à l’international, promouvoir des destinations compétitives et créer du lien avec nos clients, sont les 3 objectifs qui orientent l’action du CRT, tant en direction du grand public, des organisateurs de voyages que des médias. La stratégie développée autour des 3 marques Monde Provence, Alpes et Côte d’Azur, constitue la pierre angulaire des dispositifs marketing mis en œuvre par le CRT depuis plusieurs années. Orientée client, basée sur une gouvernance spécifique à chaque marque et la mutualisation de moyens, elle monte résolument en puissance.



www.provence-alpes-cotedazur.com





Le Comité Régional de Tourisme assure une démarche de promotion et de communication à destination des clients internationaux et français afin de soutenir l’économie touristique de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, en lien avec ses professionnels du tourisme.Rendre visibles nos destinations à l’international, promouvoir des destinations compétitives et créer du lien avec nos clients, sont les 3 objectifs qui orientent l’action du CRT, tant en direction du grand public, des organisateurs de voyages que des médias. La stratégie développée autour des 3 marques Monde Provence, Alpes et Côte d’Azur, constitue la pierre angulaire des dispositifs marketing mis en œuvre par le CRT depuis plusieurs années. Orientée client, basée sur une gouvernance spécifique à chaque marque et la mutualisation de moyens, elle monte résolument en puissance.

