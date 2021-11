Appli mobile TourMaG



PARTIE II - Un prêt pour un bien, une assurance pour un gain

Maintenant que vous savez que l'assurance de prêt prend le relais lorsque vous n'êtes plus en mesure de rembourser votre prêt à la suite d'un coup dur de la vie, intéressons-nous à son coût.

Dimanche 7 Novembre 2021

Combien cette assurance va-t-elle me couter ? Le coût de l’assurance dépend de plusieurs critères :



- la nature de votre projet (achat de la résidence principale, d’une résidence secondaire, un investissement locatif)

- le montant de votre projet

- votre état de santé

- le niveau de garanties

- la quotité assurée (le montant de la quote-part)

Parmi les garanties, nous retrouvons : - Le décès

- La Perte totale et Irréversible d'Autonomie (PTIA)

- L’Invalidité Permanente Totale (IPT)

- l'Invalidité Permanente Partielle (IPP)

- l'Incapacité Temporaire Totale de Travail (ITT)

- la Perte d'emploi



Toutes ne sont pas exigées ou utiles selon votre profil.



Qu'est-ce que la quotité ? La quotité d’assurance est le pourcentage du capital emprunté couvert par l’assureur.



S’il y a un seul emprunteur, la quotité sera obligatoirement de 100% mais dès qu’il y a deux emprunteurs, la quotité est modulable.

Ainsi, il peut y avoir une quotité de 50% par co-emprunteur, cette option peut être retenue si aucun des emprunteurs ne présente de risque particulier et si leurs revenus sont à peu près équivalents.



Si vous présentez un risque aggravé, cela peut être plus difficile de souscrire à une assurance.

La notion de risque aggravé s’applique à la santé mais également à l’activité professionnelle, à la pratique d’un sport ou aux déplacements.



Face à des candidats qui présentent un niveau de risque élevé, les assureurs ont le droit de refuser la souscription ou d’appliquer une surprime.

Les contrats proposés par les banques ne sont souvent pas très souples sur les risques médicaux des emprunteurs. Dans la majorité des cas, les candidats reçoivent une proposition couvrant uniquement le décès.



Toutefois il existe sur le marché des solutions même avec un risque aggravé permettant de bénéficier d’une assurance complète. Certaines compagnies ont acquis une expertise et un savoir-faire en ce domaine à l’instar de la compagnie AFI ESCA qui a su prouver qu’assurer des clients avec un risque aggravé est tout à fait possible.



Pour trouver le contrat qui vous assurera au mieux, il est judicieux de solliciter votre courtier qui saura vous guider vers l’assureur le plus à même de couvrir votre emprunt selon votre profil de risque.



Sachez également que, dans le cadre d’un risque aggravé de santé, si votre état de santé s'améliore, vous avez la possibilité de demander à votre assureur de revoir votre taux de surprime. A défaut d’une réponse positive, vous pouvez changer d’assurance emprunteur.

J’ai souscrit à l’assurance proposée par ma banque, est-ce que je peux en changer ? Plus des trois quarts des emprunteurs ne savent pas quand et comment ils peuvent changer d’assurance emprunteur.



Huit sur dix ne connaissent pas le coût de leur assurance de prêt immobilier. Et plus d’un tiers ne sont pas conscients qu’ils peuvent assurer leur prêt chez un concurrent tout en conservant leur crédit dans leur banque ( source : enquête UFC-Que Choisir, avril 2021 ).



Grâce à la loi Hamon et à l’amendement Bourquin, les français peuvent demander le changement de leur assurance de prêt, c’est ce que l’on appelle la délégation d’assurance. Le changement est facile, il peut être motivé par le fait de vouloir réaliser de belles économies mais également par le souhait d’être mieux couvert.



La loi Hamon permet de changer d’assurance dans les 12 mois qui suivent la signature de l’offre de prêt (et non la signature chez le notaire ou le paiement de la première échéance).



L’amendement Bourquin permet de changer d’assurance chaque année à la date anniversaire de la signature de l’offre de prêt. Il faut bien faire attention à respecter le préavis de 2 mois lors de la demande de résiliation auprès de votre banque.



Attention, ces textes concernent les prêts immobiliers contractés par des personnes physiques pour financer l’achat d’immeuble à usage d’habitation ou à usage mixte (professionnel et d’habitation). Les prêts destinés à des usages exclusivement professionnels sont exclus.



La banque ne peut pas refuser un autre contrat d’assurance emprunteur dès lors qu’il présente un niveau de garantie équivalent.



Alors, n’hésitez pas à contacter votre courtier, il vous guidera dans le choix de votre assurance de prêt et prendra en charge la partie administrative.



