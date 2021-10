Appli mobile TourMaG



PARTIE I : Un prêt pour un bien, une assurance pour un gain !

L’après-COVID-19 : l'immobilier reste une valeur sûre pour les futurs propriétaires ou investisseurs.

La crise sanitaire n’est pas venue refroidir les envies de propriété des Français. Avec la reprise, l’immobilier semble même plus que jamais s’imposer comme LA valeur refuge : selon un récent sondage de MeilleursAgents.com, la pierre reste l’investissement le plus sûr pour 68 % des particuliers ayant un projet immobilier en cours. Devenir propriétaire de sa maison ou de son appartement séduit toujours les français.

Rédigé par ASSUREVER le Dimanche 31 Octobre 2021

Souvent, l’acquisition de sa résidence principale constitue le projet d’une vie. Pour mener à bien ce projet, et sauf à pouvoir ou vouloir payer comptant, le recours au crédit immobilier s’impose. En 2020, près de la moitié des ménages (46,5%) avaient des crédits et près d’un tiers (31,4%) un crédit immobilier (source : Statista).



Mais souscrire un prêt implique de pouvoir le rembourser et lorsque l’emprunt prévoit une durée de remboursement sur une longue période, l’imprévu devient un facteur gênant aussi bien pour l’emprunteur que pour le prêteur.



En effet, qui peut prédire sa situation dans cinq, dix ou quinze ans ?



C’est la raison pour laquelle, même si aucune disposition légale ou réglementaire n'impose la souscription d'une assurance emprunteur pour contracter un crédit immobilier, dans les faits, tous les établissements prêteurs l'exigent.



Une assurance de prêt ça sert à quoi ? L’assurance de prêt prend le relais lorsque vous n’êtes plus en mesure de rembourser votre prêt à la suite d’un coup dur de la vie (décès, maladie, invalidité, incapacité, perte d’emploi).



L’assurance se substitue à l’emprunteur et procède au remboursement total ou partiel du crédit restant dû.



L’assurance de prêt est donc à la fois :



- une sécurité pour votre banque : avec l’assurance, la banque est sûre que les mensualités seront honorées



- une protection pour vous et votre famille : si un malheur survient, votre famille est protégée. Votre dette sera honorée, vous évitant à vous ou à vos héritiers, d’être saisis de vos biens pour régler les échéances restantes



Quelle assurance de prêt choisir ? Ce n’est pas parce que votre établissement prêteur exige une assurance de prêt qu’il peut vous imposer la sienne.



Votre banque va généralement vous proposer un contrat d’assurance de groupe. Elle mutualise ainsi les risques de tous ses emprunteurs (les emprunteurs présentant peu de risques compensent les emprunteurs au profil plus risqué) mais il s’agit d’une offre standardisée et non d’une offre adaptée à votre profil.



Vous pouvez donc opter pour un contrat individuel proposé par un assureur ou un courtier et qui prendra en considération votre âge, votre profession, votre état de santé…. Votre banque ne peut pas vous refuser ce choix. , la seule chose qu’elle est en droit d’exiger est l’équivalence des garanties (un niveau de garantie équivalent ou supérieur à celui qu’elle vous a proposé).



Nous vous indiquerons la semaine prochaine combien coûte une assurance de prêt et si, souscrite auprès de votre banque, vous pouvez en changer.





