PONANT : les nouveautés de l’hiver 2023/2024

67 départs, près de 30 itinéraires uniques dont une dizaine totalement inédits...

Cet hiver, PONANT vous réserve de magnifiques rencontres et des instants d'émerveillement à partager. Ondulations de mers glacées ou embruns des eaux turquoise ? Calme des déserts d’icebergs ou jungles bruissantes ? Tranquillité des étendues immaculées ou quiétude des plages de sable blanc ? Entre terres polaires ou tropicales, PONANT a sélectionné les meilleurs atouts de destinations hors du commun. De quoi inspirer ses passagers dans le choix de leur prochain voyage !

Rédigé par PONANT le Mercredi 28 Juin 2023

Il y a ceux pour qui l’hiver ne peut se peindre qu’en blanc. Quelle qu’en soit la nuance : celle des banquises, des neiges septentrionales ou encore de la fourrure d’un renard polaire . Quand d’autres préfèrent échapper à la morsure du froid. Ces derniers embarquant alors avec délice pour les tropiques, petit plaisir inestimable que de déjouer le rythme des saisons de son pays d’origine.



Afin de contenter chacun de ses passagers, PONANT a sélectionné pas moins de 17 itinéraires parmi lesquels piocher en dernière minute.

Aux pays des glaces : Icebergs, banquise et manchots Au fil de ses voyages aux pays des glaces, la compagnie offre l’opportunité unique de plonger dans l’histoire de grands explorateurs, de découvrir des contrées isolées aux confins du monde et de rencontrer en toute humilité une faune fascinante : manchots royaux, baleines à bosse, phoques crabiers… L’expédition idéale pour une première découverte du Continent Blanc ? « L’Antarctique emblématique », à n’en pas douter. Cette boucle au départ et à destination d’Ushuaia promet une immersion au plus près d’une nature grandiose : banquise, icebergs dérivants, immenses glaciers mais aussi manchots papous, Adélie, à jugulaire…

Les passagers férus d’histoire, eux, choisiront de partir sur les traces des grands explorateurs du passé. Les itinéraires « Dumont d’Urville à Mawson, à l’aube des grandes expéditions » ou encore « Dans le sillage de Jean-Baptiste Charcot » les embarqueront dans le sillage de ces hommes partis à la conquête de territoires inexplorés jusqu’alors. Le dernier-né de la flotte, Le Commandant Charcot , mettra ainsi le cap sur la mer de Bellinghausen. Quelques invités d’exceptions embarqueront parfois à son bord, comme Fridrik Rafnsson, écrivain islandais fondateur du musée Charcot et ancien président de l’Alliance française en Islande, ou Dominique Le Brun, écrivain et journaliste spécialiste des sujets maritimes et polaires.

La saison 2023/2024 sera également riche en premières fois. A l’instar du voyage « Découvertes et traditions nordiques » qui sillonnera les eaux norvégiennes dès le mois de mars. Une première pour la compagnie. Autre moment fort ? La rencontre des Samis, l’un des derniers peuples autochtones d’Europe. Afin de prendre toute la mesure du gigantisme de la région, les voyageurs pourront également se tourner vers les itinéraires « Nature sauvage entre Argentine et îles Falkland », « Falkland, Géorgie du Sud et péninsule Valdés : au cœur du monde sauvage » ou encore « Entre deux continents, terres inexplorées d’Antarctique ». Autant de promesses d’une odyssée polaire unique.

Dans les régions tropicales : Lagons, baies paradisiaques et cultures chaleureuses Et pour les passagers préférant naviguer entre les tropiques du Cancer et du Capricorne ? D’escale en escale, PONANT leur dévoile les charmes des Antilles, de l’océan Indien, de l’Amérique centrale ou encore de la Polynésie. Autant de voyages inspirants et marquants, au cours desquels le temps suspend son vol. Avec en trame de fond le désir de comprendre les traditions et les particularités culturelles, d’explorer des baies confidentielles, de s’épanouir dans des paysages paradisiaques, de s’émerveiller face à une flore foisonnante et une faune unique et de plonger dans les sites sous-marins incroyables de la planète.



En mer des Caraïbes, sur les îles de Guanaja ou Chachahuate, les peuples Caracoles et Garifunas partageront leur quotidien avec les passagers. Cet itinéraire inédit « Bélize et Honduras : rencontres et nature insoupçonnées » a été rendu possible par les liens durables construits par José Sarica, Directeur de l’expérience expédition.

Avec son voyage « Perle des Antilles », PONANT cisèle une navigation dans un décor digne des plus belles cartes postales des Caraïbes. Le Bellot et le Dumont d’Urville mettent le cap, depuis Fort-de-France, vers quelques-unes des îles parmi les plus confidentielles des Caraïbes.



Comme échappées du continent africain, les îles de Madagascar et de Zanzibar surprennent souvent, séduisent toujours. Pour découvrir les hauts plateaux et les forêts primaires de la première, les mille et une épices et le singe roux de la seconde, PONANT a ciselé trois voyages : « Aventure à Madagascar », « Aventure entre Madagascar et les Mascareignes » et « Zanzibar, Aldabra et trésors de l’océan Indien ».

Pour parfaire l’éveil des sens de ses passagers, la compagnie marseillaise propose également la « Découverte du Vanuatu », ainsi que celles des « îles Cook et îles de la Société » et des « îles de la Société et Tuamotu » et « Marquises, Tuamotu et îles de la société ».

À PROPOS DE PONANT Explore to inspire : explorer pour mieux comprendre, apprendre, partager et protéger. PONANT s’engage depuis 35 ans pour un tourisme plus responsable et des voyages d’exploration porteurs de sens. La flotte sous pavillon français est composée de 13 navires de petite capacité, dotée d’équipements environnementaux dernière génération. Avec PONANT, l’exploration est raffinée, authentique et source d’inspiration.

Plus d'informations sur www.ponant.com

