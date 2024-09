Pagodia, la nouvelle marque de Salaün pour conquérir l’Asie

« pas encore prête sur le plan des structures »

Pour concevoir la production Pagodia qui regroupe 25 destinations, de la Géorgie aux Philippines, des Emirats Arabes Unis à la Corée du Sud, le directeur de la production Luc le Saos a notamment fait appel à Michel-Yves Labbé, professionnel reconnu qui a brutalement disparu en juillet dernier et à qui la brochure est dédiée.Elle fait l’impasse sur certains pays dans l’air du temps, comme l’Arabie Saoudite,selon Michel Salaün. Manque également à l’appel l’Océanie, en particulier l’Australie et la Nouvelle-Zélande.L’offre est déclinée en 53 circuits accompagnés. Le Japon, qui accueillera l’Exposition Universelle à Osaka du 13 avril au 13 octobre 2025, occupe une place particulière avec quatre circuits dédiés et un combiné avec la Corée du Sud. Tous incluent une journée pour découvrir l’événement.En complément, 23 circuits en petits groupes de 6 à 12 personnes, baptisés « Entre Nous », proposent une découverte approfondie et des expériences originales.Enfin,La marque commercialise également des séjours balnéaires, en Thaïlande, au Vietnam, à Bali, au Sri Lanka et aux Maldives.