Paphos et son patrimoine marin et culturel : un séjour inoubliable proposé par Creative Tours

Pour les amateurs de plongée, faites un détour à l'un des centres de plongée les plus réputés de Paphos. Des instructeurs expérimentés proposent des cours pour tous les niveaux, ainsi que des sorties en mer pour découvrir les sites de plongée les plus spectaculaires de la région. Une nouveauté pour cette saison : à partir du mois prochain, le centre aura également un instructeur de plongée francophone.



Il y a des programmes pour les enfants dès l'âge de 8 ans, ainsi que des immersions adaptées aux clients plus matures. La plongée est une excellente expérience pour tous les âges, que vous essayiez la plongée pour la première fois ou pour les plus expérimentés, que vous en profitiez pour obtenir votre certification chypriote.



Toutes les activités sont encadrées par une équipe de professionnels PADI pour garantir la sécurité et le plaisir en tout temps. Plonger depuis notre bateau de plongée offre une expérience palpitante et inoubliable, vous permettant d'explorer le magnifique monde sous-marin de Chypre.