Parc Imagiland : un concept innovant autour de la BD et de ses héros (photos)

Situé au coeur de la nature et s'étendant sur 122 000 m², l'établissement générera une partie de sa propre énergie électrique et disposera d'un hôtel thématisé.



Le lieu offrira à la fois des attractions indoor autour des technologies digitals et outdoor articulées, le tout autour d'un lac artificiel et d'un canyoning artificiel accrobranche.



Imagiland s'insipera de 7 univers BD différents, allant de Gaston à Black et Mortimer, en passant par le Marsupilami et Boule&Bill.



En tout l'investissement est estimé à 100 millions d'euros, dans une région relativement pauvre en parc d'attractions. Les gestionnaires espèrent capter 440 000 visiteurs.