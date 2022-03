Parfums du Monde vous donne rendez-vous au salon Ditex 2022

Nous avons choisi de travailler en exclusivité sur le segment du B to B. Nous mettons notre expérience et savoir-faire au service des agences de voyages, des autocaristes voyagistes, des associations immatriculées et des agences incentive de toutes tailles avec un seul objectif : répondre au mieux aux demandes de groupes. Nous travaillons en marque blanche, ainsi, nos clients apparaissent comme les concepteurs de la prestation.



Créateur de voyages depuis 29 ans, une vingtaine de professionnels œuvre quotidiennement pour répondre aux exigences de nos clients. L’équipe commerciale sillonne toute le France à leur rencontre. Les responsables de production aux connaissances pointues des destinations répondent aux demandes en fonction du budget et des cahiers des charges, une offre cousue main ! Le service transport optimise les coûts aériens et étudie les meilleurs plans de vols au départ de votre région. Le service technique s’assure du suivi de vos dossiers depuis la confirmation jusqu’au retour du groupe. Le département communication et digital vous informe de toutes nos actualités et travaille sur de nouveaux outils pour vous faciliter la vente. L’assistance de clients et voyageurs est permanente.