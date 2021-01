Paris Aéroport : le trafic chute de près de 70% en 2020

En décembre 2020, le trafic total du Groupe ADP est en baisse de 50,5% par rapport au mois de décembre 2019 avec 8,1 millions de passagers accueillis dans l'ensemble du réseau d'aéroports gérés.



Pour Paris Aéroport seul, le trafic est en baisse de 75,7% par rapport au mois de décembre 2019 avec 2 millions de passagers accueillis.



" À Paris-Charles de Gaulle, seuls les terminaux 2E, 2F et 2A sont actuellement ouverts afin d'accueillir l'ensemble du trafic commercial de passagers. Le terminal 2A, fermé depuis le 1er décembre, a été remis en service à partir du 17 décembre , ajoute le Groupe ADP dans un communiqué.



Au terminal 2E, la partie sud du hall M est partiellement et ponctuellement ouverte depuis le 19 décembre pour les arrivées sur les plages de hub les plus fortes.



À Paris-Orly, Orly 3, Orly 4 et Orly 1B sont ouverts au trafic passagers. Orly 4 est de nouveau ouvert depuis le 10 décembre et Orly 1B depuis le 16 décembre".