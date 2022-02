Paris : l'hôtel Babel décroche la certification "entreprise à mission"

De plus, l'hôtel collabore avec des fournisseurs et prestataires et met en lumière les producteurs du quartier et les circuits-courts en façonnant sa carte à l’appui de produits locaux.



L'hôtel travaille avec plusieurs associations du pavé bellevillois, dont par exemple les élèves en réinsertion professionnelle de l’école Cuisine Mode d’Emploi(s).



Un partenariat est également noué avec le Refugee Food Festival, et l’hôtel soutient des structures locales venant en aide à des personnes en situation d’urgence.



Enfin, Babel condamne le plastique. Les équipes ont pour mission de réduire au maximum l’impact de l’établissement sur l’environnement et favoriser le concept d'hôtellerie durable.



D’un côté, l’hôtel a été labellisé Clé Verte, de l’autre, Ecotable pour la partie restaurant, grâce notamment au respect d’un mode de production locale et de saison.



En devenant « entreprise à mission », Babel s’inscrit finalement comme un lieu innovant et ouvert sur le futur.