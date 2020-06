PartezEnFrance : MisterFly veut vous aider à packager la France

Dans un contexte de ventes bouleversé par l’épisode Covid-19, le plus grand nombre de Français opteront pour la sécurité qu’offre l’hexagone cet été.



Pour leur permettre d’adapter leurs offres et maximiser leur taux de transformation, nous avons souhaité créer pour nos partenaires une offre accessible en quelques clics via l’espace MF Pro, commissionnable et combinant une sélection sur mesure de locations aux meilleurs tarifs du marché,

Des résidences de tourisme aux villas en passant par l'hôtellerie de plein air, l'ensemble des besoins seront couverts, le tout à des prix négociés." souligne Eric Zsynkier, Directeur Commercial B2B MisterFly Pro. De plus pour favoriser la prise de décision, les annulations ou modifications sont gratuites jusqu’à quelques jours du départ, selon le tarif sélectionné.