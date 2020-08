Polynésie : les passagers du Paul Gauguin vont pouvoir débarquer

MM. Dominique Sorain, Haut-Commissaire de la République, et Edouard Fritch, Président de la Polynésie française, ont annoncé les résultats des prélèvements de la totalité des passagers et membres d’équipage.



Les résultats des tests RT-PCR sont tous négatifs.



En conséquence, les passagers pourront débarquer du Paul Gauguin dans les heures qui viennent et rejoindre un lieu de confinement.



Avant le débarquement, tous les passagers devront signer une attestation sur l’honneur les engageant à respecter une période de quarantaine.



Toutes ces personnes feront ensuite l’objet d’une quarantaine d’une durée de sept jours, soit à domicile pour les résidents, soit dans une structure d’hébergement individuelle pour les non-résidents.