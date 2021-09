Ponant : Commandant Charcot réalise un premier soutage de GNL en France

Le 24 septembre dernier a eu lieu au Havre le premier soutage de gaz naturel liquéfié (GNL) Ship to Ship du Commandant Charcot en France, en collaboration avec GNL Gasum.



Depuis la livraison du navire le 29 juillet 2021, un tout premier soutage de Gaz Naturel Liquéfié a été réalisé le 25 août en collaboration avec Gasum en Norvège. Le 24 septembre 2021 marque le deuxième soutage GNL réalisé cette fois-ci au Havre, en France.



« Ces opérations de « bunkering LNG » représentent l’aboutissement de plusieurs années d’analyse, d’ingénierie et d’essais afin d’effectuer ces opérations en toute sécurité et avec le maximum d’efficacité. Le navire a atteint pour la première fois le pôle Nord géographique le 6 septembre 2021, en utilisant du gaz naturel liquéfié tout le long de son voyage.



Nous sommes pleinement satisfaits et particulièrement fiers des innovations techniques développées sur ce navire qui nous ont permis d’atteindre ces performances exceptionnelles », déclare Hervé Gastinel, Président de PONANT.