Ponant annonce une nouvelle croisière pour assister à l'éclipse solaire totale en décembre 2021

Le navire sera positionné au cœur de la glace de mer, où le blanc immaculé crée une zone de haute pression qui permettra un ciel plus clair. Les passagers auront ainsi le privilège d'assister à ce phénomène rare depuis la banquise

Le 30 novembre 2021, Le Commandant Charcot, tout nouveau navire amiral de Ponant, appareillera pour un itinéraire de 15 jours au départ d'Ushuaia.Il naviguera par le passage de Drake, avant d'arriver sur la banquise de. Les invités alors débarqueront sur la banquise pour, ce phénomène naturel où la lune passe entre la Terre et le soleil.", a déclaré Nicolas Dubreuil, expert des expéditions polaires et tropicales et directeur du développement durable de la compagnie.Sous la supervision de l'équipe de guides naturalistes et des scientifiques à bord, les croisiéristes pourrontEn effet, les voyageurs pourront également se joindre aux scientifiques qui installeront une station sur une banquise et prélèveront des échantillons d'eau dans ces régions éloignées, travaillant ainsi à améliorer la connaissance de la biodiversité, des écosystèmes et de l'impact de l'homme sur cette région.C’est en effet un paradoxe de débarquer sur une zone protégée avec un navire de croisière qui plus est identifié comme "Brise Glace".