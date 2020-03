Ponant annule ses croisières jusqu'au 19 avril 2020

En interne, la priorité de la compagnie est aussi de s'assurer de la sécurité et de la sûreté de ses salariés et de ses équipages. Dès mardi 17 mars 2020, les bureaux de Ponant seront fermés.



" Nous avons déjà pris des mesures pour éviter d'être en contact, nous organisons des réunions par téléphone et nous avons éduqué nos salariés et membres d'équipage " précise Hervé Bellaïche.