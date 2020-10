Ponant organise une conférence interactive le 15 octobre 2020

Thème : co-construire les croisières de demain

Ponant organise une conférence interactive le 15 octobre 2020 ouverte aux agents de voyages et aux clients de la compagnie. Elle sera animée par Nicolas Dubreuil, directeur des croisières d’expédition et directeur du développement durable et Frédéric Jansen, Ambassadeur PONANT.

Rédigé par La Rédaction le Mercredi 14 Octobre 2020

