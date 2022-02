Ponant ouvre les ventes des croisières en Arctique pour l'été 2023

Ponant ouvre à la vente les croisières à bord du Commandant Charcot pour l’été 2023.



La compagnie propose 4 itinéraires principaux, à savoir :



- « Rencontres inuites et traditions printanières » : une croisière à la rencontre des communautés inuites du Groenland. Sommets alpins, calottes polaires, fjords peuplés de gigantesques icebergs, glaciers et banquise abritant une faune riche sont au programme.

Reykjavik-Reykjavik, 2 départs du 5 au 25 mai 2023, 11 jours – 10 nuits, avec un Bonus PONANT de 30%

À partir de 13 310€.



- « Exploration du parc national du Nord-Est du Groenland » : lors de cette croisière, Le Commandant Charcot partira à l’exploration du plus grand parc national au monde, réserve de biosphère de l’UNESCO. Au cœur de la côte est du Groenland, cette destination compte parmi les plus sauvages et les plus inaccessibles du Grand Nord.

15 jours – 14 nuits. Deux départs : Reykjavik – Reykjavik, du 25 mai au 8 juin 2023, Reykjavik – Mourmansk, du 8 au 22 juin 2023

Transfert et vol Mourmansk/Paris inclus

À partir de 18 630€ .