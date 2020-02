Ponant renforce son protocole de sécurité face au coronavirus

" Ces directives renforcées vont bien au-delà des procédures actuelles de l'industrie de la croisière.



Depuis le début de l'épidémie, la compagnie a pris des mesures de précaution exceptionnelles rendues possibles grâce à la petite taille de nos navires et à l’étendue et la qualité de ses installations médicales à bord : équipements pour effectuer des analyses cliniques, laboratoire d'analyses biologiques et sanguines, radiographies, etc.



La compagnie collabore par ailleurs avec les meilleurs experts mondiaux en matière d’épidémiologie, notamment l’Institut Hospitalo-Universitaire Méditerranée Infection dirigé par le professeur Didier Raoult, spécialiste international des maladies infectieuses ", indique Jean-Emmanuel Sauvée, président et co-fondateur de Ponant dans un communiqué.



Il ajoute : " nous serions en mesure de mettre en œuvre des procédures plus étendues dans un délai de 3 heures seulement, si cela était nécessaire ".