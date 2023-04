Appli mobile TourMaG



Ponts de mai : et pourquoi pas le Canada ?

Montréal peut se découvrir en quelques jours et le mois de mai est un moment idéal avec l’arrivée des beaux jours et des week-ends prolongés. Chez Air Transat, mai rime aussi avec le retour de nos vols directs vers Montréal au départ de 8 villes françaises. Trio gagnant pour une escapade réussie !

Rédigé par Alice Mathy le Lundi 3 Avril 2023

Pourquoi visiter Montréal au mois de mai ? La 1ère bonne raison est qu’Air Transat reprend ses vols au départ de Bordeaux, Toulouse, Nantes, Lyon, Bâle-Mulhouse et Nice dès la 1ère semaine de mai (n’oublions pas Marseille avec son 1er vol le 8 avril !).



La seconde raison est que l’hiver est passé, la neige a fondu, il n’y fera ni trop froid, ni trop chaud. C’est donc le moment idéal de proposer à vos clients une destination dynamique, dépaysante, qui peut se découvrir facilement en quelques jours.



De plus, Montréal est la ville la plus bilingue du Canada, vos clients pourront donc échanger facilement en français et profiter du dynamisme nord-américain croisé à la douceur de vivre québécoise. De belles rencontres en perspective !



Un séjour à imaginer chacun à son rythme Avec Air Transat et ses vols directs au départ de 8 villes françaises, une arrivée à Montréal en début d’après-midi le jour même permet de plonger rapidement dans l’ambiance de la ville.



Notre conseil pour ce 1er jour : partir en balade dans les rues de Montréal en direction du Vieux-Port en passant par la basilique Notre-Dame de Montréal où a été célébré le mariage de Céline Dion et de son mari René !

Pour ne pas trop souffrir du jet-lag, l’idéal est de ne pas se coucher trop tôt, il sera ainsi plus facile de prendre le rythme. Une idée pour faire durer la journée ?



Une autre journée commence ! Pourquoi ne pas découvrir la ville avec un guide, mais, à vélo !

Avec 650 km de pistes cyclables, Montréal offre de belles surprises ! Un guide pourra faire découvrir les endroits les plus insolites. Possibilité de faire des petites pauses gourmandes en découvrant les spécialités culinaires montréalaises. Quelques heures suffiront pour tomber sous le charme de cette ville multiculturelle.

Après l’effort, le réconfort !! Notre coup de cœur ? Le spa



Une 3ième et dernière journée peut être placée sous les signes de la culture & de la nature. Côté culture, outre le Quartier des Spectacles, Montréal est un musée à ciel ouvert avec les « Murales » situées boulevard Saint-Laurent et alentours. Chaque année, le festival « Mural » met à l’honneur l’art urbain en invitant des artistes internationaux. Ce sont ces œuvres, laissées année après année qui offrent aujourd’hui 25 parcours différents permettant d’admirer sculptures, murales et installations artistiques au travers de la ville.

Côté nature, avant de reprendre son vol, conseillez à votre client de profiter de son après-midi pour faire le plein d’énergie. Direction le grand parc du mont Royal, le poumon de la ville. A ne pas manquer : la vue depuis le belvédère « Kondiaronk » pour prendre de la hauteur sur la ville et garder les plus belles images…



► Pour plus d’informations sur les activités à Montréal cliquez

La meilleure option pour s’y rendre ? Nos vols directs au départ de 8 villes françaises !



✔ Lyon : jusqu’à 7 vols / semaine

✔ Marseille : jusqu’à 7 vols / semaine

✔ Bordeaux : jusqu’à 5 vols / semaine

✔ Nantes : jusqu’à 4 vols / semaine

✔ Toulouse : jusqu’à 5 vols / semaine

✔ Nice : jusqu’à 3 vols / semaine

✔ Bâle-Mulhouse : jusqu’à 2 vols / semaine



Et, bonne nouvelle, à compter de novembre 2023, la route Lyon > Montréal sera dorénavant annuelle avec 3 vols / semaine de novembre à avril.



► Consultez votre GDS ou

Train + Air : le Canada au départ de 18 villes françaises

Train + Air est un service qui permet de combiner un billet de train à un billet d’avion Air Transat. Ce service, réservable en GDS, offre plus de simplicité : une seule réservation, un seul tarif et une protection des voyageurs en cas de retard du train ou de l’avion.



Les voyageurs auront en leur possession 2 billets, un pour le train, un pour le vol.





1.Dès 72h avant le départ du train : téléchargement du e-billet TGV sur check-in.accesrail.com



2. Le jour du départ du train : embarquement à bord du TGV direction la gare Aéroport Paris CDG Terminal 2



3. Enregistrement des bagages et obtention de la carte d’embarquement du vol Air Transat au Terminal 3



L’enregistrement pour les vols Air Transat est également disponible dès 24h avant le départ, en ligne, sur le site web ou l’application.



Nous contacter Help desk agences

0 820 000 649 (0.12 € TTC/min) |



Service commercial

Nadège Bourrassé - Directrice des ventes

01 55 09 42 15 |



Anne Boun - Assistante commerciale

01 55 09 42 16 |



Steeve Melon – Technico commercial

01 55 09 42 22 |



Sandra Gotal - Attachée commerciale Nord RP Grand-Est

06.63.36.33.30 |



Yves Zammit – Attaché commercial Sud-Est

06 78 31 73 26 |



Christophe Delpech - Attaché commercial Sud-Ouest

06.42.92.04.58|



Amandine Prudor - Attachée commerciale Nord-Ouest

06.19.89.86.35 |



Service groupes

Laetitia Leleu, Assistante commerciale

