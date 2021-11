Appli mobile TourMaG



Pour Resaneo, resserrer les liens avec les agences est la priorité

La reprise est au rendez-vous, et même si elle est soutenue les agents de voyages sont confrontés à de nouvelles problématiques post Covid. Des professionnels ont quitté le métier et de nouveaux entrants le découvre. Ce constat implique de (re)tisser les liens, et c’est ce à quoi les équipes de Resaneo vont s’employer dans les mois qui viennent.

Rédigé par Resaneo le Lundi 15 Novembre 2021

Resaneo et les agences de voyages : un véritable partenariat Les agences ont particulièrement souffert de la pandémie qui a affecté la planète. Ce qui était peut-être moins attendu, ce sont les bouleversements liés à la reprise.



Le comportement du client final a changé, il s’est adapté à la situation et privilégie désormais l’achat de dernière minute. Il est également plus souple quant à son choix de destination en privilégiant celles qui sont moins contraignantes sur le plan sanitaire.

Les professionnels également ont changé, nombreux sont ceux qui ont abandonné le métier, entraînant des difficultés de recrutements d’agents expérimentés.



Yannick Faucon, Directeur Général de Resaneo explique :



« Nous subissons les mêmes tourments et nous allons apporter des réponses dans le cadre d’un vaste plan visant à soutenir nos clients pour accompagner la reprise. C’est ainsi que nous allons contacter les agences pour leur prouver notre engagement à leurs côtés. De la mise en place de solutions de règlement, de formation et d’outils adaptés et performants, nous les informerons sur tout ce qui peut leur être utile » .



Une mise en compte simplifiée Pour faciliter les réservations des agences indépendantes ou sans centrale de paiement dont le règlement par CB peut être un frein, Resaneo propose systématiquement la mise en compte via le prélèvement SEPA B2B.



Ce dernier sera activé en quelques jours après une analyse de la situation et des éléments fournis par l’agence.

Des webinaires plus fréquents Instaurées avant la crise, les formations en ligne de Resaneo avaient rencontré leur public.



Lucien Bourdillat, Chargé des Webinaires Resaneo explique :



« Dorénavant, nous relançons les formations sous forme de webinaires et augmentons leurs fréquences. L’objectif sera double, former les agences à tous les services proposés (dont certains sont méconnus) et remonter les informations quant aux besoins et attentes des utilisateurs. Les inscriptions se feront via un formulaire en ligne » .



L’opération « Vous nous avez manqué » orchestrée par Jean-Pol Leclercq Jean-Pol Leclercq, Directeur Commercial de Resaneo, détaille l’opération :



« Nous n’avons jamais coupé les ponts avec les agences, même au plus fort de la tempête, mais cela se faisait au fil de l’eau parce que tout le monde était dans une situation d’urgence. Maintenant que les réservations repartent fortement , nous avons décidé de recontacter tous les points de ventes qui n’ont pas utilisé notre outil depuis un certain temps. L’objectif est d’expliquer que nous sommes toujours avec eux, d’affiner la compréhension des nouveaux comportements clients et expliquer les nouveautés que nous mettons en place ».



Des services toujours plus complets et adaptés Les agences pensent connaître les services que Resaneo peut leur apporter, mais après la lecture de ce bref inventaire à la Prévert, nul doute que certains vont avoir de bonnes surprises :



• Le calendrier des vols directs

• La remontée comptable automatisée

• Des offres exclusives

• L’offre complète du rail

• Les marques blanches

• L’accessibilité sur les plateformes SpeedMedia et Orchestra



Ce n’est pas un hasard, si des acteurs les plus emblématiques de la profession ont signé des partenariats avec Resaneo. Nous n’attendons plus que vous !

C’est le moment de se (re)connecter sur Resaneo.



Just (re)book it



https://fr.resaneo.com/



