Pour la première fois de son histoire, easyJet enregistre une perte nette sur l’année

" Cette année, pour la première fois de son histoire, easyJet réalise une perte sur l’ensemble de son année ", a fait savoir Johan Lundgren, le directeur général de la compagnie dans un communiqué, alors que sont dévoilés, ce jeudi 08 octobre 2020, les résultats du 4e trimestre et de l'année 2020 de la low cost.



Face à la crise la plus grave de son histoire, easyJet a dû prendre des mesures " pour minimiser les pertes, renforcer les liquidités et réduire le cash burn tout en lançant un important programme de restructuration ", rappelle Johan Lundgren, avec des propositions de réduction des effectifs jusqu'à 30%, mais aussi l'optimisation du réseau et des bases, une augmentation des modèles de travail saisonniers et flexibles, pour éviter les licenciements.



easyJet a ainsi fermé ses bases à Southend, Stansted et Newcastle, bien que Stansted et Newcastle continuent d'être desservis en vol d'arrivée. Dans ce même cadre, la compagnie ouvrira des bases saisonnières à Malaga et Faro pendant l’été 2021.



La low cost a par ailleurs " terminé la consultation sociale au Royaume-Uni et entamé ce même processus dans plusieurs pays clés " (Allemagne, Portugal, Suisse).