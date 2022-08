Prague : Letná, un quartier-jardin au-dessus de la Vltava

Letná est tout sauf un quartier… volcanique. C’est plutôt un secteur romantique, où il fait bon flâner aux beaux jours, quand l’air limpide illumine une végétation épanouie.



On prend plaisir à grimper sur cette colline autrefois couverte de vignes, perchée sur la rive gauche au-dessus de la Vltava.



Rien de plus agréable que d’aligner les kilomètres sur des allées ombragées, au milieu des joggeurs, enfants, mamans à landaus et simples promeneurs.



Parmi la cohorte de touristes qui se précipitent sur la colline du château, peu pensent à poursuivre vers le quartier de Letná.



Il faut dire que la liaison piétonne n’est pas si simple à trouver. Du château, il faut dévaler à l’Orangerie et filer à l’est vers le Belvédère de la Reine Anne. Puis le dépasser par les jardins Chotkovy, avant de trouver la passerelle qui enjambe l’avenue Chotkova et débouche sur le parc de Letná.



Autre solution : emprunter depuis le centre historique les tramways 15 ou 17. Une fois franchie la Vltava, descendre à l’arrêt Čechův most (pont Čech). Reste à grimper les marches, en face, pour se retrouver au cœur du parc.