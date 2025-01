Punaises de lit : Turkish Airlines réagit face à l’infestation à bord

Concernant les nouvelles sur les punaises de lit publiées dans certains médias, nous tenons à souligner que Turkish Airlines maintient méticuleusement son engagement envers les normes les plus élevées en termes de sécurité et de confort. Les cas de punaises de lit sont un problème courant, parfois rencontré dans les lieux publics, y compris les avions. Dans ce contexte, nous prenons au sérieux tous les retours que nous recevons et les examinons attentivement. Dans de tels cas, nous soumettons immédiatement nos avions concernés à toutes les inspections nécessaires.



De plus, dans notre routine générale, nos avions sont nettoyés régulièrement et désinfectés en détail avant chaque vol. Nous continuons de travailler en étroite collaboration avec les constructeurs aéronautiques pour garantir la mise en œuvre des procédures de lutte antiparasitaire les plus efficaces et les plus sûres. Turkish Airlines donne toujours la priorité à la sécurité et au confort de ses passagers et prend toutes les mesures nécessaires à cet égard avec soin

Face au scandale, Yahya Üstün uns’est exprimé sur le sujet sur X la semaine dernière :”.