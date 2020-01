Quai d'Orsay : l'Indonésie fait face à de fortes pluies

"Ces précipitations importantes peuvent perdurer jusqu’à la fin de la saison des pluies qui s’étend d’octobre à avril, avec un pic d’intensité entre les mois de janvier et février.



Ces pluies, parfois accompagnées de vents violents, occasionnent chaque année des inondations, des glissements de terrain et des crues soudaines.



Il est recommandé de faire preuve de vigilance, d’adapter ses déplacements en conséquence et de respecter les consignes des autorités locales."

Le Ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères a mis à jour ses conseils aux voyageurs pour l'Indonésie. De fortes pluies frappent actuellement différentes régions du pays informe le Quai d'Orsay.Plus d’informations et un suivi en temps réel sur le site officiel de l’agence météorologique indonésienne (BMKG).