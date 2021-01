Quai d'Orsay : tout déplacement international "totalement et strictement déconseillé jusqu’à nouvel ordre"

Dans un communiqué daté du 14 janvier 2021, le Ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères déconseille "totalement et strictement" tout déplacement international - depuis l’étranger vers la France et de France vers l’étranger - "jusqu’à nouvel ordre."



Il précise "Compte-tenu du caractère imprévisible et de l’évolution rapide de la pandémie de COVID-19, ainsi que des mesures prises par les Etats partout dans le monde, avec un délai très court, pour limiter la circulation des voyageurs, la couleur des cartes des conseils aux voyageurs ne prend actuellement pas en compte, à titre exceptionnel, ce risque épidémique."



Le Quai d'Orsay justifie cette décision en indiquant : "Une stricte limitation des déplacements s’impose pour ralentir la progression de l’épidémie dans le monde, du fait de la circulation très active du virus de COVID-19 et de ses variants".



Lorsqu’un déplacement pour motif impérieux est malgré tout nécessaire, précise encore le MEAE, "il convient de respecter les mesures contraignantes mises en place à l’entrée sur le territoire français, dans l’objectif de limiter la propagation du virus".