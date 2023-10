Quartier Libre présente son catalogue 2024 à l’IFTM

Le groupe Penguin World est présent sur l’IFTM avec ses trois entreprises : SpeedMedia, Resaneo et Quartier Libre, au cœur du Village des TO sur le stand H70.

L’occasion de présenter les nouveautés, avec en point d’orgue le catalogue 2024 de Quartier Libre, le TO maison.



Quartier Libre, des nouveautés avec l ‘arrivée en force du slow tourisme Stéphane Dossetto, Directeur commercial de Quartier Libre, explique : « Nous avons décidé de répondre aux nouvelles attentes du marché en construisant des produits marqués sous le sceau du slow tourisme. Ces 4 nouveaux circuits sont les suivants :



En Norvège, le circuit Norvège autrement vous propose de découvrir la Norvège à un rythme plus doux. D’est en ouest, explorez des villes aux multiples facettes, témoins de la culture du pays : Oslo, Bergen et Stavanger. Traversez des paysages sublimes pour aller de l’une à l’autre : forêts, fjords, côtes maritimes…Le plus ? Des trajets effectués uniquement en train et en bateau pour un voyage véritablement éco-responsable.



En Irlande, le circuit Evasion gaélique vous propose de découvrir l’Irlande en prenant son temps. Il se focalise sur trois régions iconiques : les terres médiévales de l’Est (Kilkenny, Rocher de Cashel), le vaste plateau lunaire du Burren et la mythique région du Connemara. Prenez le temps de vous imprégner de la culture et du mode de vie irlandais, entre lieux incontournables et découvertes plus confidentielles.



En Islande, le circuit Balade en Terre de feu en 8j/6 ou7n propose une découverte différente de l’île. Au-delà de Reykjavik, découvrez le plus vieux phare d’Islande, le parc national de Snæfellsjökull ou la célèbre église noire de Búðakirkja. Emerveillez-vous devant le glacier Sólheimajökull, les plages de Vik et de nombreuses cascades. Un programme original qui fascinera votre imaginaire.



En Ecosse, le circuit Secrets d’Ecosse en 8j/7n c’est un voyage avec moins de kilomètres et des activités originales, se concentrant sur le cœur historique du pays : Edimbourg, Saint Andrews et Glasgow. Découvrez des emblèmes de la royauté – le palais d’Holyrood palace, le Royal Yacht Britannia, les jardins botaniques royaux - la patrie du golf, le Kelvingrove Art Gallery et devenez incollable sur la fabrication du whisky. Un programme riche pour vous permettre de découvrir la culture écossaise en profondeur.



Doublement des stocks en Laponie suédoise Stéphane poursuit : « Je n’en oublie pas pour autant nos deux programmes sur la Laponie suédoise. Quartier Libre vous propose en effet deux voyages pour explorer cette terre du nord à moins de 100km du Cercle polaire : Immersion en Laponie suédoise et Séjour au cœur de la Laponie suédoise. Deux séjours multi activités de 8 jours/7 nuits en pension complète de séjours multi activités : safaris en motoneige et balade en chiens de traîneau, randonnée en raquettes, découverte de la ville-église de Gammelstad, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, rencontre avec le Père Noël, visite d’une ferme de rennes… Au départ de Paris, avec quelques dates en régions, un vol direct vous emmènera jusqu’à Luleå au bord de la mer Baltique.



Immersion en Laponie suédoise, logement à l’hôtel Scandic 4* de Luleå, comprenant sauna, piscine et salle de sports. Au milieu de la nature pour vos activités en journée, vous pourrez sur votre temps libre profiter de la proximité de la ville : stade de hockey, luge nordique sur la mer Baltique, bars, bowling… Le plus de ce programme ? Une initiation à la pêche sous glace et la vie polaire.



Séjour au cœur de la Laponie suédoise, à moins de 45 mn de l’aéroport de Luleå et à 15 mn du centre de Piteå. Vous serez hébergés à l’hôtel Pite Hasvbad. Ce bel établissement comprend une piscine couverte avec toboggans, une patinoire et un SPA. Toutes vos activités seront effectuées sur place et des animations pourront être proposées le soir à l’hôtel. Le plus de ce programme ? Une initiation au ski nordique.



Notre catalogue et notre site sont à votre disposition stand H70 de l'IFTM,









Stéphane conclut : « Si vous n’avez pas la possibilité de nous rencontrer sur le, sachez que notreest disponible dès aujourd’hui en version digitale. Pour faciliter la passerelle entre ce beau faire-valoir et le site de vente, nous avons intégré des liens qui vous redirigent directement vers la page internet du produit pour en connaître tous les détails.N’attendez pas pour le feuilleter, le catalogue en ligne vous attend ici L’ensemble des produits et le détail de chacun d’eux sont accessibles 7/7 24/24 sur www.quartier-libre.pro , L’agence de voyages peut donc consulter l’ensemble des voyages, les filtrer par type, budget, date, ville de départ…. ; bénéficier d’un devis à jour et réserver en ligne (ou par téléphone).

Quartier Libre est un Tour Opérateur français fort d'une expertise de plus de 30 ans. Quartier Libre propose des circuits accompagnés et des autotours au départ de 35 aéroports français ou frontaliers. Ses circuits sont reconnus pour la richesse de leurs activités et leur dimension culturelle.



