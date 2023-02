Appli mobile TourMaG



Quelles sont vos options lorsque vous voyagez avec un animal de compagnie ?

Vous prévoyez de partir en vacances, mais vous ne voulez pas laisser votre animal de compagnie à la maison ? Que vous voyagiez en voiture, en train, en bus, ou en avion, il est important de bien anticiper votre voyage pour garantir le confort et la sécurité de votre compagnon à quatre pattes. Ce petit guide vous permettra de découvrir les différentes options de voyage pour les propriétaires d'animaux de compagnie et de préparer, du mieux possible, votre grande aventure.

Quelques précautions générales



• Avant de partir en voyage avec votre animal de compagnie, assurez-vous que ce dernier est à jour de ses vaccins et qu'il est en bonne santé. Dans le doute, vous pouvez faire une visite de contrôle chez le vétérinaire et si besoin, obtenir un certificat de santé.• Emportez toujours avec vous les documents médicaux de votre animal. Pour plus de sérénité, vous pouvez également souscrire à une assurance pour chien en ligne qui prendra en charge vos frais vétérinaires en cas de nécessité.• Préparez également une trousse de premiers secours pour votre animal, au cas où il aurait besoin de soins en cours de route.

Voyager en voiture Si vous envisagez de voyager en voiture avec votre animal de compagnie, vous devrez prendre plusieurs précautions pour assurer sa sécurité et surtout, son confort.



● Les règles à respecter



Dans la plupart des pays, les animaux de compagnie doivent être placés en sécurité dans la voiture, que ce soit à l'aide d'une caisse de transport ou d'une ceinture de sécurité adaptée. Évitez de laisser votre animal à l'avant, car l'airbag peut être dangereux pour lui en cas d'accident. Enfin, ne laissez jamais votre animal seul dans la voiture. Cela pourrait être dangereux, notamment en cas de forte chaleur.



● Les astuces pour rendre le voyage agréable pour votre animal de compagnie



• Veillez à donner suffisamment d'eau et de nourriture à votre animal avant le départ.

• Faites des pauses fréquentes pour lui permettre de se dégourdir les pattes et de se soulager.

• Apportez des jouets et des couvertures qui lui sont familiers plus l'aider à se sentir plus à l'aise.



Voyager en bus, en train ou en avion Si votre voyage implique de prendre des transports en commun tels que le bus, le train ou encore l'avion, il vous faudra préparer davantage le trajet.



● Les politiques des compagnies de transport

Certaines compagnies de transport autorisent les animaux de compagnie à voyager en cabine, tandis que d'autres exigent qu'ils soient transportés dans une soute spéciale ou dans une cage de transport. Certaines compagnies autorisent uniquement les animaux de compagnie de petite taille, tandis que d'autres ont des restrictions en fonction de la race ou de la taille de l'animal.



● Les exigences en matière de santé et de sécurité



La plupart des compagnies de transport exigent que les animaux de compagnie soient en bonne santé et que leur carnet de vaccination soit à jour avant de voyager. Cependant, ces exigences peuvent varier en fonction du mode de transport et de la destination. Veillez à bien vous renseigner auprès de votre compagnie de transport et de votre pays de destination avant de partir.



Voyager à l'étranger



Lorsque vous voyagez à l'étranger avec votre animal de compagnie , il est important de vous familiariser avec les règles et les exigences de votre pays de destination.● Les exigences selon le paysCertains pays imposent une quarantaine aux animaux de compagnie avant de les laisser entrer sur le territoire. D'autres exigent que les animaux soient vaccinés contre certaines maladies ou qu'ils aient un certificat de santé spécifique. Il est important de vérifier les exigences spécifiques de chaque destination avant de partir en voyage.● Les documents nécessairesQuelle que soit votre destination, votre animal de compagnie devra disposer d'un passeport pour quitter le territoire français. Vous devrez également emmener son carnet de vaccination à jour selon les modalités du pays d'arrivée et éventuellement un certificat de santé.Voyager avec un animal de compagnie peut être une expérience enrichissante et inoubliable. Prenez les précautions nécessaires et profitez pleinement de votre aventure avec votre fidèle compagnon !

