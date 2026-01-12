Qui est Basalte, la nouvelle agence spécialiste de la haute montagne ?

Je suis, certes, positionnée sur un secteur de niche, sans pour autant proposer ce que l'on peut voir dans d'autres grosses agences de trek. Mon rapport à la montagne est différent

Cette façon de consommer la montagne, de mettre la performance avant l'humain, n'est pas du tout ma manière de faire. Si un jour, je devais proposer l'Everest, je ne le ferais pas pour ces raisons. Je le ferai pour aller le nettoyer

Les Népalais, les sherpas, ont un profond respect pour ces lieux. En bas, avant de partir, à chaque fois, ils prient beaucoup ; pas pour leur vie, mais pour les dégâts qu'ils causent à chaque passage. Je me joins à cette vision, parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup de touristes qui n'en ont rien à faire, qui arrivent avec tous leurs déchets, qui veulent accomplir leur performance avant tout.



Avec Basalte, j’espère montrer une façon de marcher, qui soit humble et juste pour tout le monde : pour les lieux, pour les habitants, pour les cultures, et remettre le lien du vivant au centre de tout ça. Parce que finalement, la montagne, c'est ce qu'elle nous fait vivre. C'est grâce à la montagne qu'on vit des expériences exceptionnelles. Et pas l'inverse.

Je considère vraiment qu'à plusieurs, on est plus impactant, on est plus juste, on réfléchit parfois mieux.



Basalte ne sera jamais un catalogue de trek dénué de sens, où on emmène des gens à la pelle sur les circuits les plus touristiques. Ce n'est pas ma vision