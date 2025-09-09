TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo DestiMaG  
Recherche avancée

Le Quai d'Orsay conseille de reporter tout projet de voyage au Népal

les vols suspendus ce 9 septembre 2025 à l’aéroport international Tribhuvan


Le Quai d'Orsay conseille de reporter tout projet de voyage au Népal, en raison des manifestations qui secouent le pays. Les vols domestiques et internationaux sont suspendus à l’aéroport international Tribhuvan.


Rédigé par le Mardi 9 Septembre 2025

Le Quai d'Orsay conseille de reporter tout projet de voyage au Népal - Depositphotos.com Auteur travelarium
Le Quai d'Orsay conseille de reporter tout projet de voyage au Népal - Depositphotos.com Auteur travelarium
Aerticket
La situation ne s'améliore pas au Népal, après que les autorités aient annoncé le blocage de 26 réseaux sociaux dont Facebook ou encore WhatsApp.

Le pays a été secoué par de violentes manifestations pour protester contre cette mesure.

"Des couvre-feux, non limités dans le temps, sont imposés à Katmandou, dans la vallée de Katmandou et à Pokhara" détaille le Ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères dans ses conseils aux voyageurs.

"Les Français résidents et de passage dans ces zones sont invités à se tenir à l’écart des rassemblements et à éviter tout déplacement. Dans les autres régions, il est recommandé d'observer la plus grande prudence" ajoute le Quai d'Orsay.

Népal : les vols suspendus, le Quai d'Orsay conseille de reporter ses projets de voyages

Autres articles
Ce jeudi 9 septembre, les vols domestiques et internationaux sont suspendus à l’aéroport international Tribhuvan.

L'Aéroport international Tribhuvan est le seul aéroport international du Népal, situé à Katmandou.

Dans ces circonstances, le gouvernement français conseille de reporter "tout projet de voyage au Népal dans l’attente d’une amélioration de la situation."

"La situation étant évolutive et des heurts mortels ayant eu lieu, il convient de se tenir informé et de suivre les consignes des autorités locales" a ajouté le Ministère de l'Europe des affaires étrangères.

La saison des treks au Népal débute en octobre

Le Népal est une destination très prisée des amateurs de marche et de trek. La saison débute en octobre.

Fabrice Del Taglia directeur général de Nomade Aventure que nous avons joint ne cache pas que le compte à rebours est enclenché : "Nos premiers départs débutent le 7 octobre 2025 : "Nous sommes dans l'incertitude la plus totale. Nous avons un mois pour que la situation s'améliore, ce qu'évidemment nous espérons en premier lieu pour le pays.

Pour l'instant, il est encore trop tôt pour prendre des décisions. Les voyages sont pour l'heure maintenus".

Pourquoi la jeunesse manifeste au Népal

Le gouvernement népalais a décidé, début septembre 2025, d’interdire l’accès à 26 plateformes (dont Facebook, Instagram, WhatsApp, X, YouTube...) parce qu’elles n’avaient pas respecté l’obligation de s’enregistrer auprès des autorités du ministère népalais de la Communication.

Ce geste a immédiatement suscité une immense colère, notamment parmi la génération Z, qui a vu dans cette mesure un acte de censure et une atteinte à la liberté d’expression.

Toutefois, les revendications vont bien au-delà : elles expriment un ras-le-bol contre la corruption systémique, le népotisme, et le manque de perspectives pour les jeunes.

Devant l'ampleur du mouvement, le Premier ministre, K.P. Sharma Oli a été contraint de démissionner.

Céline Eymery Publié par Céline Eymery Rédactrice en Chef - TourMaG.com
Voir tous les articles de Céline Eymery
  • picto Facebook
  • picto Twitter
  • picto Linkedin
  • picto email

Lu 318 fois

Tags : katmandou, nepal
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Mardi 9 Septembre 2025 - 09:25 Canada : l’Alberta à l’honneur d'un challenge de ventes inédit

Lundi 8 Septembre 2025 - 15:29 Brand USA licencie 15 % de son personnel et ferme GoUSA TV

Brand News DestiMaG

Tahiti Tourisme valorise la randonnée responsable

Tahiti Tourisme valorise la randonnée responsable
Longtemps associée à ses lagons turquoises et à ses plages paradisiaques, la destination Tahiti Et...
Climats du Monde
Communiqués des agences touristiques locales

Communiqués des agences touristiques locales

Webinaires canadiens : les safaris animaliers dans le nord du Canada

Webinaires canadiens : les safaris animaliers dans le nord du Canada
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
VOS AGENCES TOURISTIQUES LOCALES
Dernière heure

Croisière fluviale : Celebrity River Cruises dévoile ses navires... (Photos)

Paris : Belinda & Clodette, l’élégance des années 70 s’invite dans le 16e

Alain Hebras nommé directeur commercial de Wagram Voyages

Recherche d'hôtels : TBO.com dévoile son outil "IA Smart Search"

Le Quai d'Orsay conseille de reporter tout projet de voyage au Népal

Brand News

Assurever confirme son leadership : innovation business travel, succès de Protexio et rendez-vous à l’IFTM

Assurever confirme son leadership : innovation business travel, succès de Protexio et rendez-vous à l’IFTM
Le courtier démarre l’automne en multipliant les initiatives stratégiques. Intégration de ses...
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
Publi-news

Publi-news

L'automne avec Wa Sakura

L'automne avec Wa Sakura

Rivages du Monde se déploie en Patagonie et au Laos

Rivages du Monde se déploie en Patagonie et au Laos
AirMaG

AirMaG

Air France : comment obtenir le wifi gratuit à bord ?

Air France : comment obtenir le wifi gratuit à bord ?
CruiseMaG

CruiseMaG

Croisière fluviale : Celebrity River Cruises dévoile ses navires... (Photos)

Croisière fluviale : Celebrity River Cruises dévoile ses navires... (Photos)
Distribution

Distribution

Découvrez qui sont les finalistes de la Travel Agents Cup 2025 !

Découvrez qui sont les finalistes de la Travel Agents Cup 2025 !
Futuroscopie

Futuroscopie

Carte postale : un objet culte qui parle de nous et résiste [ABO]

Carte postale : un objet culte qui parle de nous et résiste [ABO]
HotelMaG

Hébergement

Paris : Belinda & Clodette, l’élégance des années 70 s’invite dans le 16e

Paris : Belinda &amp; Clodette, l’élégance des années 70 s’invite dans le 16e
La Travel Tech

La Travel Tech

Recherche d'hôtels : TBO.com dévoile son outil "IA Smart Search"

Recherche d'hôtels : TBO.com dévoile son outil "IA Smart Search"
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Carine Le Saux nommée directrice commerciale du Domaine du Paris Country Club

Carine Le Saux nommée directrice commerciale du Domaine du Paris Country Club
Partez en France

Partez en France

Noël 2026 au Puy du Fou : le retour tant attendu !

Noël 2026 au Puy du Fou : le retour tant attendu !
Production

Production

"Vos Voyages 2025-2026" : Salaün Holidays lance deux nouvelles gammes de circuits

"Vos Voyages 2025-2026" : Salaün Holidays lance deux nouvelles gammes de circuits
Transport

Transport

10 septembre : quel impact sur le trafic dans les trains, métro et RER ?

10 septembre : quel impact sur le trafic dans les trains, métro et RER ?
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

MICE : un nouvel outil pour simplifier la gestion des événements

MICE : un nouvel outil pour simplifier la gestion des événements
Voyages responsables

Voyages Responsables

IFTM 2025 : DGT Formations veut rendre le tourisme durable concret aux pros !

IFTM 2025 : DGT Formations veut rendre le tourisme durable concret aux pros !
TravelJobs

Emploi & Formation

Emirates recrute en France en septembre 2025

Emirates recrute en France en septembre 2025
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias