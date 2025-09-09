Le Quai d'Orsay conseille de reporter tout projet de voyage au Népal - Depositphotos.com Auteur travelarium
La situation ne s'améliore pas au Népal, après que les autorités aient annoncé le blocage de 26 réseaux sociaux dont Facebook ou encore WhatsApp.
Le pays a été secoué par de violentes manifestations pour protester contre cette mesure.
"Des couvre-feux, non limités dans le temps, sont imposés à Katmandou, dans la vallée de Katmandou et à Pokhara" détaille le Ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères dans ses conseils aux voyageurs.
"Les Français résidents et de passage dans ces zones sont invités à se tenir à l’écart des rassemblements et à éviter tout déplacement. Dans les autres régions, il est recommandé d'observer la plus grande prudence" ajoute le Quai d'Orsay.
Népal : les vols suspendus, le Quai d'Orsay conseille de reporter ses projets de voyages
Ce jeudi 9 septembre, les vols domestiques et internationaux sont suspendus à l’aéroport international Tribhuvan.
L'Aéroport international Tribhuvan est le seul aéroport international du Népal, situé à Katmandou.
Dans ces circonstances, le gouvernement français conseille de reporter "tout projet de voyage au Népal dans l’attente d’une amélioration de la situation."
"La situation étant évolutive et des heurts mortels ayant eu lieu, il convient de se tenir informé et de suivre les consignes des autorités locales" a ajouté le Ministère de l'Europe des affaires étrangères.
La saison des treks au Népal débute en octobre
Le Népal est une destination très prisée des amateurs de marche et de trek. La saison débute en octobre.
Fabrice Del Taglia directeur général de Nomade Aventure que nous avons joint ne cache pas que le compte à rebours est enclenché : "Nos premiers départs débutent le 7 octobre 2025 : "Nous sommes dans l'incertitude la plus totale. Nous avons un mois pour que la situation s'améliore, ce qu'évidemment nous espérons en premier lieu pour le pays.
Pour l'instant, il est encore trop tôt pour prendre des décisions. Les voyages sont pour l'heure maintenus".
Pourquoi la jeunesse manifeste au Népal
Le gouvernement népalais a décidé, début septembre 2025, d’interdire l’accès à 26 plateformes (dont Facebook, Instagram, WhatsApp, X, YouTube...) parce qu’elles n’avaient pas respecté l’obligation de s’enregistrer auprès des autorités du ministère népalais de la Communication.
Ce geste a immédiatement suscité une immense colère, notamment parmi la génération Z, qui a vu dans cette mesure un acte de censure et une atteinte à la liberté d’expression.
Toutefois, les revendications vont bien au-delà : elles expriment un ras-le-bol contre la corruption systémique, le népotisme, et le manque de perspectives pour les jeunes.
Devant l'ampleur du mouvement, le Premier ministre, K.P. Sharma Oli a été contraint de démissionner.
