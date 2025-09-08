TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Manifestations : le Népal bloque 26 réseaux sociaux !

Des manifestations pour protester contre cette décision


Le Népal annonce le blocage de 26 réseaux sociaux, dont Facebook, WhatsApp, YouTube et Instagram. Le Quai d’Orsay invite les Français sur place à communiquer leur numéro local et à privilégier des solutions alternatives, alors que des manifestations et couvre-feux secouent Katmandou et Pokhara.


Lundi 8 Septembre 2025

Manifestations : le Népal bloque 26 réseaux sociaux !
Le Ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères a mis à jour ses conseils aux voyageurs pour le Népal.

Le Ministère de la communication et des technologies de l’information népalais a annoncé le blocage imminent de 26 réseaux sociaux, dans l’attente de leur enregistrement auprès des autorités.

Ainsi les réseaux sociaux suivants ne seront plus accessibles : Facebook, Facebook messenger, Instagram, Youtube, Whatsapp, X, Linkedin, Snapchat, Reddit, Discord, Pinterest, Signal, Threads, Wechat, Quora, Tumblr, Clubhouse, Mastodon, Rumble, MeWe, VK, Line, IMO, Zalo, Soul, Hamro Patro.

"Dès à présent, les Français résidents ou de passage au Népal sont invités à communiquer leur numéro enregistré au Népal à leurs proches et à trouver une solution alternative de messagerie instantanée non-listée ci-dessus", indique le Quai d'Orsay.

Des manifestations au Népal ont éclaté pour dénoncer le blocage des réseaux sociaux

elegram, Viber ou encore TikTok ne font pas partie de cette liste.

A noter, l’usage d’un VPN fiable peut aussi permettre d’accéder temporairement aux services bloqués, mais la police népalaise a mis en garde les usagers tentés de recourir à ce type de système.

Par ailleurs, des couvre-feux sont annoncés dans certains quartiers de [Katmandou]urlbalnk:https://www.tourmag.com/Katmandou-a-la-decouverte-de-la-capitale-du-Nepal_a120678.html (Baneshwor et alentours) et dans la ville de Pokhara, suite aux violentes manifestations de ce lundi 8 septembre, pour dénoncer le blocage des réseaux sociaux.

Le Ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères conseille aux ressortissants français de se tenir à l’écart des rassemblements et à éviter tout déplacement. Dans les autres régions, il est recommandé d’observer la plus grande prudence.

Spiritualité, nature, culture : pourquoi proposer le Népal à vos clients ?

