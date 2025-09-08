Manifestations : le Népal bloque 26 réseaux sociaux !

Le Ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères a mis à jour ses conseils aux voyageurs pour le Népal.
Le Ministère de la communication et des technologies de l’information népalais a annoncé le blocage imminent de 26 réseaux sociaux, dans l’attente de leur enregistrement auprès des autorités.
Ainsi les réseaux sociaux suivants ne seront plus accessibles : Facebook, Facebook messenger, Instagram, Youtube, Whatsapp, X, Linkedin, Snapchat, Reddit, Discord, Pinterest, Signal, Threads, Wechat, Quora, Tumblr, Clubhouse, Mastodon, Rumble, MeWe, VK, Line, IMO, Zalo, Soul, Hamro Patro.
"Dès à présent, les Français résidents ou de passage au Népal sont invités à communiquer leur numéro enregistré au Népal à leurs proches et à trouver une solution alternative de messagerie instantanée non-listée ci-dessus", indique le Quai d'Orsay.
Le Ministère de la communication et des technologies de l’information népalais a annoncé le blocage imminent de 26 réseaux sociaux, dans l’attente de leur enregistrement auprès des autorités.
Ainsi les réseaux sociaux suivants ne seront plus accessibles : Facebook, Facebook messenger, Instagram, Youtube, Whatsapp, X, Linkedin, Snapchat, Reddit, Discord, Pinterest, Signal, Threads, Wechat, Quora, Tumblr, Clubhouse, Mastodon, Rumble, MeWe, VK, Line, IMO, Zalo, Soul, Hamro Patro.
"Dès à présent, les Français résidents ou de passage au Népal sont invités à communiquer leur numéro enregistré au Népal à leurs proches et à trouver une solution alternative de messagerie instantanée non-listée ci-dessus", indique le Quai d'Orsay.
Des manifestations au Népal ont éclaté pour dénoncer le blocage des réseaux sociaux
Autres articles
-
Spiritualité, nature, culture : pourquoi proposer le Népal à vos clients ?
-
Elections au Népal : la frontière avec l'Inde fermée
-
Népal : fin du test avant départ pour les voyageurs vaccinés
-
Risques d'inondations au Népal : le Quai d'Orsay appelle à la prudence
-
Népal : le Quai d'Orsay recommande fortement d'éviter les manifestations à Katmandou
elegram, Viber ou encore TikTok ne font pas partie de cette liste.
A noter, l’usage d’un VPN fiable peut aussi permettre d’accéder temporairement aux services bloqués, mais la police népalaise a mis en garde les usagers tentés de recourir à ce type de système.
Par ailleurs, des couvre-feux sont annoncés dans certains quartiers de [Katmandou]urlbalnk:https://www.tourmag.com/Katmandou-a-la-decouverte-de-la-capitale-du-Nepal_a120678.html (Baneshwor et alentours) et dans la ville de Pokhara, suite aux violentes manifestations de ce lundi 8 septembre, pour dénoncer le blocage des réseaux sociaux.
Le Ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères conseille aux ressortissants français de se tenir à l’écart des rassemblements et à éviter tout déplacement. Dans les autres régions, il est recommandé d’observer la plus grande prudence.
A lire aussi : Spiritualité, nature, culture : pourquoi proposer le Népal à vos clients ?
A noter, l’usage d’un VPN fiable peut aussi permettre d’accéder temporairement aux services bloqués, mais la police népalaise a mis en garde les usagers tentés de recourir à ce type de système.
Par ailleurs, des couvre-feux sont annoncés dans certains quartiers de [Katmandou]urlbalnk:https://www.tourmag.com/Katmandou-a-la-decouverte-de-la-capitale-du-Nepal_a120678.html (Baneshwor et alentours) et dans la ville de Pokhara, suite aux violentes manifestations de ce lundi 8 septembre, pour dénoncer le blocage des réseaux sociaux.
Le Ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères conseille aux ressortissants français de se tenir à l’écart des rassemblements et à éviter tout déplacement. Dans les autres régions, il est recommandé d’observer la plus grande prudence.
A lire aussi : Spiritualité, nature, culture : pourquoi proposer le Népal à vos clients ?