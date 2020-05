Rachat Transat par Air Canada : la Commission européenne ouvre une enquête approfondie

Après une enquête préliminaire, la Commission européenne a ouvert une enquête approfondie afin d'apprécier le projet d'acquisition de Transat par Air Canada, au regard du règlement de l'UE sur les concentrations.



La Commission craint que l'opération envisagée ne réduise la concurrence dans le domaine des services de transport aérien de passagers entre l'Espace économique européen (EEE) et le Canada.



À ce stade, la Commission craint que l'opération envisagée ne réduise de manière significative la "concurrence sur 33 paires de villes d'origine et de destination entre l'EEE et le Canada, dont 29 villes d'origine et de destination pour lesquelles les deux compagnies proposent des services directs et quatre pour lesquelles l'une d'elles propose des vols directs et l'autre des vols indirects par l'intermédiaire de l'un de ses aéroports pivots."



La Commission précise que même si la compagnie canadienne WestJet a étendu son activité transatlantique aux pays de l'EEE, "il est peu probable qu'elle puisse exercer une pression concurrentielle suffisante sur l'entité issue de la concentration pour les paires de villes d'origine et de destination que la Commission estimait problématiques à l'issue de l'enquête préliminaire qu'elle a menée sur le marché."