Rachat de Transat A.T. : Air Canada revoit son offre à la baisse

Air Canada poursuit les négociations avec le Groupe Transat A.T. inc., dans l'optique de le racheter.



Alors qu'en août 2019, la compagnie avait dû relever son offre de 520 à 720 millions de dollars canadiens (plus de 485 millions d'euros) pour séduire les actionnaires, le contexte économique actuel, lié à la pandémie de Covid-19, a mené à une révision de la valeur de cette offre.



" Air Canada fera l'acquisition de toutes les actions de Transat au prix de 5$ chacune , indique le Groupe dans un communiqué. La valeur totale de la transaction représente environ 190 millions de dollars .



La transaction demeure assujettie à l'approbation des actionnaires, des tribunaux et de la Bourse de Toronto, ainsi qu'à certaines conditions habituelles et autres, et à l'approbation des autorités de réglementation, notamment celle des autorités de réglementation du Canada et de l'Union européenne qui est en cours d'obtention ", poursuit Air Canada.



Si ces approbations sont obtenues et que les conditions sont respectées, la transaction devrait être conclue fin janvier ou début février 2021.