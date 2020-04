Air Canada stoppe ses vols réguliers vers les États-Unis

Air Canada prévoit deau-delà de cette date.La compagnie aérienne renonce aux frais de report pour les clients concernés ayant des réservations pendant cette période, afin de leur permettre de reprogrammer leur voyage sans frais supplémentaires.Les clients peuvent trouver plus d'informations sur les politiques de changement de réservation et l'horaire révisé d'Air Canada sur le site www.aircanada.com Depuis le 16 mars,Après l'annonce initiale des restrictions de voyage entre les États-Unis et le Canada le 21 mars, Air Canada a maintenu un service limité à 11 destinations américaines au départ de ses trois hubs canadiens, principalement pour faciliter le rapatriement des Canadiens.Le dernier vol commercial régulier des États-Unis vers le Canada aura lieu le 26 avril.