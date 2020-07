Radisson Blu Resort and Spa, Ajaccio Bay Hôtel 4 étoiles

Avec ses 170 chambres et ses 480 m2 d'espaces de réunion, le Radisson Blu Resort & Spa Ajaccio Bay est un lieu de séjour parfait pour vos séjours loisirs, séminaires résidentiels et incentives. Face à la plage d'Agosta, l'hôtel est doté d'un centre spa luxueux et d'un restaurant aux accents méditerranéens.

Situé sur le rivage ouest de l’une des plus belles îles méditerranéennes, notre complexe fait face à la plage d’Agosta, à l’extérieur du village de Porticcio. En traversant la baie, les visiteurs se trouvent en quelques minutes dans la ville impériale d’Ajaccio



Notre établissement compte 170 chambres et suites dotées d'équipements qui vous donneront une irrésistible envie de vous prélasser, comme des téléviseurs LCD, des minibars et la climatisation. À chaque chambre sa terrasse privée : profitez d'une vue à couper le souffle sur les collines verdoyantes environnantes ou sur les eaux aigue-marine de la plage d'Agosta. Vous disposez d'un accès Wi-Fi haut débit gratuit pour rester connecté lors de cette escapade sur l’Île de Beauté

Organisez votre conférence ou événement social dans la baie d’Ajaccio et son cadre méditerranéen idyllique grâce à nos salles de réunion modulables réservées aux événements. Une superficie de 480 m² vous attend pour votre prochain séminaire, réunion ou conférence.



Détendez-vous dans ce paradis à proximité de Porticcio, une des stations balnéaires les plus animées de l’île. Profitez d’une de nos 170 chambres et suites élégantes et modernes, avec des options comme la vue sur la mer, une kitchenette et des chambres adaptées aux personnes à mobilité réduite. Savourez la cuisine méditerranéenne et des cocktails exotiques dans le cadre exceptionnel de la brasserie et du bar lounge U Punente ou détendez-vous au Pool Bar de la piscine.



Vous pourrez aussi oublier vos soucis dans notre spa haut de gamme, qui abrite un sauna, un hammam, un bassin de relaxation, un salon de détente et un centre de fitness bien équipé. Rechargez vos batteries dans cet espace de 900 m², avec une gamme complète de soins bien-être et beauté.

Avec un cadre idéal pour accueillir des conférences, des séminaires, des réunions d’entreprise ou des galas festifs, notre espace réservé à l’évènementielle comprend dix salles de réunions modulables avec équipement audiovisuel, baignées par la lumière naturelle et climatisées. Pour les événements plus importants, quatre de nos salles peuvent être combinées pour accueillir jusqu’à 250 hôtes. Notre espace de conférence offre également une zone dédiée aux pauses café ainsi qu’une terrasse privée vue sur mer



• Séjour de loisir :



Relaxation Experience : A partir de 159 € TTC /pers en occupation double – séjour min. 1 nuit

Entrez dans un univers de détente, sur une base hébergement et petit déjeuner équilibré (formule buffet). Bénéficiez d’un massage relaxant de 45 minutes/pers et prélasser vous jusqu’à la dernière minute avec notre départ tarif jusqu’à 14H. L’accès à l’espace bien-être (sauna hammam, bassin de relaxation) est inclus tout au long de votre séjour.



Gourmet Experience : A partir de 159 € TTC/pers en occupation double – séjour min. 1 nuit

Laissez-vous porter par l’inspiration de notre Chef Vito Alessi le temps d’une soirée ! Sur une base hébergement et petit déjeuner (formule buffet) ; Bénéficier d’un accueil VIP en chambre à votre arrivée – charcuterie et spécialité Corse – et d’un dîner premium au restaurant U Punente le 1er soir – Apéritif « Made in Corsica », menu 4 plats « Inspiration du Moment » et une bouteille de Vin Corse AOC.

• Séjour d’Affaire :



Séminaire semi-résidentiel : A partir de 185 € TTC/pers/nuit en occupation single – séjour min. 2 nuits.

Offrez à vos collaborateurs un lieu inspirant pour votre prochain séminaire ! Sur une base de demi-pension (eau + café) est inclus dans votre journée d’étude : la salle plénière, 2 micros, vidéoprojecteur, et écran muraux. Profitez également de 2 pauses café salées ou sucrées sur notre terrasse vue sur mer dédiée sans supplément.



Horaires : Service Commercial / Réservation – ouvert de 9h00-18h00

Jours d'ouverture : Du lundi au vendredi

Langues parlées : Français - Anglais - Italien - Espagnol



Vos contacts :

Emilie BALARD

Directrice Ventes & Revenu

emilie.balard@radissonblu.com

Tel : +33 (0)4 95 23 92 07



Réservations individuelles :

resa.radisson@ollandini.fr

Tel : +33 (0)4 95 77 97 97



Adresse postale : Agosta plage, Molini, 20166 Albitreccia, FRANCE



Site web : www.radissonhotels.com/fr-fr/hotels/radisson-blu-resort-ajaccio-bay-spa



