Radisson Hotel Group : à la conquête de l’Océan Indien

L’île Maurice reste un marché stratégique essentiel pour Radisson Hotel Group, avec d’ambitieux plans d’expansion de cinq de ses enseignes sur l’île où se trouvent déjà deux hôtels Radisson Blu : Radisson Blu Azuri Resort & Spa et Radisson Blu Poste Lafayette Resort & Spa.



« Nous envisageons d’introduire notre marque internationale de luxe abordable Radisson Collection ; notre marque de service complet haut de gamme Radisson ; notre marque unique lifestyle haut de gamme Radisson RED et notre marque de gamme supérieure, Park Inn by Radisson, toutes parfaitement adaptées aux segments de loisirs et d’affaires de l’île.



Forts de notre présence sur la côte est, nous prévoyons une expansion sur la côte ouest, sur des sites tels que Le Morne, Flic en Flac et Grand Baie. Nous ciblons également le segment des affaires dans les centres économiques florissants de l’île, tout particulièrement à Ébène, Moka, Bagatelle et Port Louis », a ajouté Erwan Garnier.