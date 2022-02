Radisson Hotel Group table sur un développement marqué

En 2021, le Groupe a inauguré des hôtels Radisson Collection à Séville, Venise, Milan, Bodrum, Nanjing et Shanghai, portant le portefeuille de la marque à 45 hôtels en exploitation et en développement.



La gamme Resorts du Groupe s'est également enrichie de 20 nouvelles signatures, portant le nombre total de signatures à plus de 100 resorts en exploitation et en développement.



Le Radisson Hotel Group étendra cette gamme à 9 hôtels minimum dans des destinations comme Dubaï et le Vietnam.



Enfin, 2021 a également marqué le 10e anniversaire de Radisson Blu en tant que plus grande marque haut de gamme présente en Europe avec 400 hôtels.