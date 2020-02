« Raffaello, le portraitiste » : Expo numérique événement à la Cité de la Culture à Tunis

Cette exposition fait partie du projet Opéra Omnia, qui est né de la constatation que la totalité du patrimoine artistique - de Leonardo, Raffaello, Caravaggio et d’autres maîtres de la peinture italienne - est dispersé dans différents musées, églises et collections privées et ceci rend impossible la réalisation de grandes expositions monographiques.



Grâce à Opera Omnia les expositions peuvent être facilement transportées et installées partout dans le monde.



Le professeur Antonio Paolucci, un des plus importants experts internationaux et curateur de l’exposition, certifie la rigueur scientifique qui est à la base du projet.



Cette initiative est une occasion d'entamer une longue et riche collaboration entre l’Institut Culturel Italien et le Musée National d'art moderne et contemporain MACAM et sa galerie qui orne le hall central de Cité de la Culture.