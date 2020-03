Rapatriement : Boomerang Voyages met en place des vols spéciaux

D'ici le début de la semaine prochaine, Boomerang Voyages aura terminé le rapatriement de ses 2300 voyageurs qui étaient présents à destination.



Depuis 3 jours, le voyagiste a affrété 3 avions spéciaux sur le Maroc. Le dernier appareil est revenu jeudi 19 mars 2020 au soir.



"Nous avions des clients présents à Marrakech, Agadir et de nombreux voyageurs étaient aussi en circuit" explique Philippe Sangouard directeur du TO.



Les opérations se poursuivent aujourd'hui vendredi 20 mars 2020. Trois avions spéciaux ramèneront respectivement les clients présents sur la République Dominicaine et les Caraïbes, le Sénégal (Club Baobab), et le Cap Vert.



Au total, via des vols spéciaux, le voyagiste aura ramèné près de 1000 pax.