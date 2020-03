Rapatriement et trains gratuits : attention, une fake news peut en cacher une autre !

Ces dernières heures, certaines rumeurs ont fait état du fait que les trains seraient gratuits dans toutes la France pour les voyageurs rapatriés de l’étranger et devant retourner à leur domicile.



La SNCF confirme qu’aucune disposition n’a été prise, ni demandée par les autorités, en ce sens et que les voyageurs doivent par conséquent être en possession d’un titre de transport valable pour pouvoir embarquer à bord des trains.



Dans un message adressé aux agences de voyages la compagnie ferroviaire indique "Nous vous remercions par avance de bien vouloir en tenir compte dans le cadre de la prise en charge de vos clients se trouvant en situation de rapatriement, ceci afin de d’éviter que ces derniers ne se voient refuser l’accès au train."



L'afflux de voyageurs en gare pourrait en effet mettre en péril la santé des voyageurs et celles des agents dans un contexte de plan de transport très limité.



Toutes les informations de mesures commerciales pour tous les transporteurs SNCF (TER, TGV vers l'international, Eurostar, Thalys, et TGV Lyria sont présentes sur la page dédiée sur FERia.