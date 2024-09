Regent Seven Seas a lancé le 3 septembre dernier la campagne "Europe Edition 2025"

Des espaces luxueux et des navires de taille parfaite vous invitent à découvrir un Espace Inégalé en Mer/ Unrivalled Space at Sea™ . La flotte primée de Regent Seven Seas Cruises se compose de six navires élégants, conçus pour accueillir entre 496 et 746 passagers, chacun comparable à un hôtel de luxe cinq étoiles. Chaque passager peut profiter des installations trouvées sur des navires beaucoup plus grands, mais sans la foule ni les files d'attente, ce qui procure un plus grand sentiment d'espace personnel.



Les magnifiques suites sont parmi les plus spacieuses en mer, offrant un nouveau niveau de confort ainsi que des équipements de premier ordre. Les suites de base commencent à 28m² avec 99 % des suites disposant d’un balcon privé, et comprennent une garde-robe, une salle de bain en marbre et un service d'étage disponible 24 heures sur 24.



Les espaces publics ne sont pas moins luxueux. Des zones sociales vastes, des restaurants spécialisés exquis, une multitude de salons ; chaque aspect de cette flotte luxueuse est conçu et élaboré autour des besoins des invités, la qualité du design et des aménagements se ressentant dans chaque recoin du navire, des salles de bains en marbre et des textiles somptueux aux œuvres d'art impressionnantes et aux lustres ornés de cristaux.