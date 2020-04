Réinventer le tourisme, oui... mais comment ?

Plus récemment, d’autres foudres sont tombées du ciel et ont pulvérisé la sérénité des horizons touristiques.



Le monde entier a en tête l’effondrement des Twin Towers et la stupeur qui a frappé la planète. En quelques heures, le terrorisme était entré dans nos vies. Il y sévit toujours.



Mais, rapidement, le secteur touristique s’est ressaisi, a conçu une machinerie de protection de plus en plus perfectionnée, imposé de nouveaux gestes, de nouvelles armes, de nouveaux métiers capables de sécuriser (en partie) aéroports, gares, avions, musées, villes…



Et sans broncher, nous avons accepté de laisser scanner nos bagages, nos visages, nos vêtements et de communiquer parfois nos données pour nous protéger.



Les catastrophes climatiques qui nous affectent pour leur part trouvent aussi des solutions mais partielles. On n’a pas encore assez mesuré leur gravité pour agir. Ainsi, les canicules, les incendies et autres inondations n’ont pas été suivies par la mise en place de stratégies et d’aménagements capables de réduire les risques.



Pire, le fond du problème, c’est-à-dire la réduction des émissions de gaz à effet de serre, malgré les alertes, malgré les mobilisations planétaires, malgré les menaces des experts, n’est pas réglé… D’une COP à l’autre, la température monte.



Quant aux risques terroristes, ils sévissent toujours car sur ce sujet, c’est une politique occidentale plus nuancée au Moyen et Proche Orient qui, seule, aurait pu éradiquer le problème. Elle ne l’a pas fait, les guerres se poursuivent, des hommes et des femmes meurent et une partie du monde continue de vivre sur un volcan.