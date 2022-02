Rejoignez Expedia TAAP sur le salon Ditex 2022

Développé par Expedia Partner Solutions, le Programme Agences de Voyages Affiliées Expedia TAAP (Travel Agent Affiliate Program) est une plateforme de réservation prête à l’emploi qui connecte les agents de voyages au portefeuille mondial d’hébergements, de vols, de formules vacances, de voitures de location et d’activités d’Expedia Group.



Lancé en 2002, le programme a été conçu de façon à rendre les agences de voyages plus autonomes en leur donnant accès à l’inventaire international de produits de voyage d’Expedia, à des tarifs en ligne compétitifs et à de puissants outils pour les agents. Après plus de 15 ans, Expedia Partner Solutions continue d’aider les agences de voyages à développer leurs activités grâce à des technologies, des produits de voyage et des services d’assistance. Plus de 35 000 agences réparties dans plus de 30 pays font désormais confiance à Expedia TAAP.



Les agents utilisent Expedia TAAP pour sa large gamme de produits de voyage de qualité, ses tarifs compétitifs, ses disponibilités de dernière minute et son expérience de réservation incomparable. Les agents peuvent effectuer et confirmer des réservations en moins d’une minute, envoyer des bons de réduction en moins de 20 secondes et modifier leurs réservations en ligne avec confirmation immédiate.



Trois raisons supplémentaires de réserver en toute confiance avec Expedia TAAP



✔ Un réseau de distribution important, des tarifs compétitifs et une disponibilité de dernière minute : plus de 200 000 agents nous font confiance chaque année pour effectuer leurs réservations. Profitez de notre réseau de plus de 700 000 établissements dans plus de 35 000 destinations pour faire voyager vos clients.



✔ Un voyage remboursable à portée de main : environ 70 % de nos établissements proposent des tarifs remboursables, ce qui permet aux voyageurs d’avoir l’esprit tranquille.



✔ Une expérience de réservation fluide : profitez de notre technologie de pointe et de nos fonctionnalités appréciées des agents partout dans le monde. Ces dernières vous permettent de filtrer les établissements Premium et Premium Plus et d’accéder à plus de 75 millions d’avis et d’évaluations de voyageurs Expedia vérifiés afin de réserver en toute confiance.