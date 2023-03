Rep Dom : campagne TV Exotismes avec le réseau Salaün Holidays

Situé sur la côte Sud-est de la République Dominicaine à La Romana, HILTON la Romana propose un cadre féerique en All-Inclusive Luxury, une formule tout inclus destinée aux voyageurs en quête de farniente et de dépaysement total.Sur place, un décor luxueux bordé d'une forêt tropicale et d'une plage paradisiaque mais aussi un choix varié de restaurants aux multiples spécialités et cocktails exotiques.Un coin de paradis pour petits et grands voyageurs qui profiteront de tout ce que la Perle des Caraïbes a à leur offrir : farniente dans des paysages somptueux, fêtes et rencontres avec les Dominicains dont le sens de l’hospitalité n’est pas une légende et découvertes inoubliables !