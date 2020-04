Reports sans frais : Top of travel joue la carte de l’anticipation pour 2021

Top of travel facilite les reports des départs et permet à ses partenaires d'anticiper les reports de leurs clients dans les meilleures conditions, en reconduisantsestarifs 2020 pour 2021 selon les conditions ci-dessous :



- Sans frais,

- Sur la même destination,

- Même produit ou programme,

- Aux mêmes dates,

- Et aux mêmes conditions tarifaires (en respectant le calendrier des vacances scolaires et des ponts 2021)



Si un vol ponctuel est manquant, les clients peuvent se reporter sur l’aeroport le plus proche. Dans le cas où le client souhaite lui-même modifier sa date de départ, il devra accepter que Top applique des nouvelles conditions tarifaires (soit à la hausse, soit à la baisse).