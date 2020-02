République Dominicaine : le Club Med ouvre son 1er resort Exclusive Collection d’Amérique

Conçue comme aucun des autres resorts Club Med dans le monde, Michès Playa Esmeralda comprend quatre villages-boutiques, chacun ayant son propre thème.



La Baie des Explorateurs est dédiée aux familles. La Jungle Emeraude, « l’Oasis Zen » du resort est quant à elle réservée aux "adultes en quête d’une atmosphère paisible et de bien-être, doté une piscine naturelle et un bar healthy."



Le Paradis Caribéen, au coeur d’un jardin tropical, "offre une immersion dans un paradis inspiré de la flore locale et des couleurs vibrantes des carnavals caribéens."



Enfin, l’Archipelago, est un espace d’exception avec des Suites à piscines privatives pour les couples. L'établissement compte 4 restaurants et 4 bars.