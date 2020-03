Résidences de tourisme : le SNRT se mobilise pour le personnel soignant plus de 200 résidences partenaires

Face à la crise liée au coronavirus, plus de 200 résidences adhérentes au SNRT (syndicat national des résidences de tourisme et apparhôtels) ont rouvert leurs établissements pour proposer des hébergements aux personnels soignants.

Rédigé par La Rédaction le Mardi 31 Mars 2020

Les exploitants de résidences de tourisme ont décidé de rouvrir leurs portes aux personnels prioritaires et notamment les soignants, face à la crise liée à l'épidémie de coronavirus.



Plus de 200 résidences adhérentes au SNRT (syndicat national des résidences de tourisme et apparhôtels) partout en France se sont déjà fait connaitre.



Une liste des résidences participant à cette opération - notamment à proximité des hôpitaux - a été transmise au correspondant du Ministère des Affaires Etrangères qui rassemble toutes les offres des hébergeurs et les relaie aux préfectures.



Parmi les premiers exploitants mobilisés : Citadines, Goélia, Pierre & Vacances, Mer & Golf, Victoria Garden, All Suites apparthotel, Cerise, C.G.H., Lagrange, City Résidence, Privilodges, Résidhome Kosy appart’hôtels… D’autres exploitants vont rejoindre la mobilisation dans les prochains jours indique un communiqué de presse.

« Notre activité est totalement arrêtée mais nous souhaitons être solidaires et participer à l’union nationale.



Il est important que la profession réponde présent aux besoins d’hébergements des personnels soignants et prioritaires. Nous avons recensé toutes les résidences pouvant être utiles. » annonce Pascale Roque, Présidente du SNRT.



« Nos résidences sont toutes fermées, mais dans ces circonstances nous sommes tout à fait disposés à les rouvrir avec un service restreint. » ajoute Patrick Labrune, Vice-Président du SNRT

