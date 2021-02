Réunion : les voyageurs devront justifier leurs motifs impérieux 6 jours avant le départ

Ils recevront de la préfecture un récépissé qu’ils devront présenter à la compagnie aérienne à l’embarquement. Pour les passagers qui ne justifient valablement pas d’un motif impérieux, la préfecture leur notifiera une décision de refus, ainsi qu’à la compagnie aérienne.



Cette procédure sera effective sur les vols entre Mayotte et la Réunion, à compter du samedi 27 février. Les passagers concernés sont invités à se rendre sur le site de la préfecture de Mayotte et de la préfecture de la Réunion pour accomplir d’ores et déjà cette démarche indique le communiqué.



Le 17 janvier dernier, les premiers cas de contamination par le variant 501.V2 de la Covid-19, apparu en Afrique du Sud, ont été détectés à La Réunion. Depuis des cas de variant 501.V2 et VOC-202012/01 sont identifiés régulièrement indique le ministère de la Santé.



Les deux ministres ont également annoncé une augmentation des capacités hospitalières et l’envoi de professionnels de santé en renfort des hôpitaux de la Réunion, ainsi que l'accélération des livraisons de vaccins pour le territoire de la Réunion. Enfin des mesures de couvre-feu pourraient être étendues ou renforcées sur le territoire.



L’identification de ces cas s’inscrit dans un contexte global de diffusion des variants à l’échelle nationale, et en particulier à Mayotte pour le variant 501.V2. Par ailleurs, les structures hospitalières de la Réunion accueillent aujourd’hui de nombreux patients mahorais en évacuation sanitaire.